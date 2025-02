A- A+

Preços IPCA: índice recua para 0,12% em janeiro na Região Metropolitana do Recife No índice geral, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços subiram 0,16% no primeiro mês deste ano

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou para 0,12% em janeiro de 2025, na Região Metropolitana do Recife (RMR), em relação a dezembro de 2024, quando se registrou uma alta de 0,34%. No índice geral, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços subiram 0,16% no primeiro mês deste ano.

No Grande Recife, o índice de 0,12% teve a menor variação mensal desde agosto de 2024 e está abaixo do verificado no mesmo mês do ano passado (0,63%). O acumulado em 12 meses recuou para 3,83%, contra 4,46% em dezembro de 2024.

Alimentos

Na Região Metropolitana do Recife, os preços da cebola (37,03%), cenoura (36,05%) e tomate (29,61%) foram os que mais aumentaram em janeiro, no comparativo com dezembro de 2024.

Já as maiores quedas foram registradas na batata-inglesa (-16,34%), na energia elétrica residencial (-14,15%) e na laranja-pera (-6,44%).

Outras regiões

Em comparação com as demais 16 regiões pesquisadas, a RMR teve a oitava maior alta de preços em janeiro na variação mensal. O maior crescimento da inflação medida pelo IPCA foi constatado no município de Aracaju, em Sergipe e a menor variação na cidade de Rio Branco, no Acre.

