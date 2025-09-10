A- A+

BRASIL IPCA: Preços ao consumidor caem 0,11% em agosto Os dados fazem parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira

Em meio à queda dos preços de alimentos, energia e transportes, o país registrou deflação no mês de agosto. Os preços ao consumidor caíram 0,11%, segundo o instituto. Trata-se do primeiro resultado negativo desde agosto do ano passado, quando variou -0,02%, e o mais intenso desde setembro de 2022, quando caiu 0,29%.

O resultado veio ligeiramente acima do esperado. Economistas projetavam deflação de 0,15% para agosto, segundo o Relatório Focus divulgado na segunda-feira.





Em julho, foi registrada inflação de 0,26%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,15% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,13%, abaixo dos 5,23% dos 12 meses imediatamente anteriores.



Perspectivas

Agentes econômicos já reduziram as expectativas de inflação há 14 semanas consecutivas, segundo o relatório, e mantém a estimativa para o IPCA deste ano em 4,85%. Em parte, a perspectiva de redução da inflação para o ano acontece porque os preços têm indicado tendência de desaceleração.

