ECONOMIA Taxas futuras de juros caem com IPCA-15 bem abaixo do esperado Às 9h18 desta quarta-feira, 25, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 12,015% (mínima de 11,940%), de 12,115% no ajuste anterior.