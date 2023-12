Ipea lança edital de concurso com salário de quase R$ 21 mil e 80 vagas disponíveis

A- A+

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) abriu concurso com 80 vagas destinadas a candidatos de nível superior. Os salários chegam a quase R$ 21 mil. O certame foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (30).

As inscrições abrem no próximo dia 5 e serão encerradas no dia 10 de janeiro. A ficha de participação custa R$ 180 e deverá ser feita pelo site da Fundação Cesgranrio, banca responsável pelo concurso.

O certame busca captar servidores para as carreiras de técnico de planejamento e pesquisa, em uma série de especialidades. Os cargos são para as áreas de:

Políticas públicas e sociedade: 16 vagas;

Políticas públicas e desenvolvimento: 16 vagas;

Gestão e logística: 13 vagas;

Políticas públicas e avaliação: 8 vagas;

Comunicação social e divulgação científica: 5 vagas;

Desenvolvimento de sistemas: 5 vagas;

Infraestrutura de tecnologia da informação: 5 vagas;

Políticas públicas e sustentabilidade: 5 vagas;

Ciência de dados: 4 vagas;

Processo editorial: 3 vagas.

Os nomeados receberão salários iniciais de R$ 20.924,80, com carga horária de 40 horas semanais. Inicialmente, os aprovados serão lotados em Brasília durante o período de um ano.

Os candidatos precisarão passar por três etapas: provas objetivas, provas discursivas e avaliação de títulos. Os primeiros exames serão feitos em todas as capitais do país, no dia 25 de fevereiro do próximo ano.

