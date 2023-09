A- A+

tecnologia IPhone 12 faz mal à saúde? Entenda a polêmica com a decisão francesa Apple anuncia atualização de aparelho na França, após ser constatada emissão de ondas eletromagnéticas acima do permitido

A Apple vai atualizar o iPhone 12 na França nos próximos dias, informou o ministro francês Jean-Noël Barrot, titular da pasta de Transformação Digital. O país suspendeu as vendas do modelo após constatar emissões acima do permitido de ondas eletromagnéticas.

No Brasil, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse que vai se reunir com organismos de certificação e os laboratórios para avaliar uma supervisão do mercado.

Órgãos reguladores de Bélgica e Alemanha também informaram que vão revisar o uso do aparelho.

Mas, afinal, por que as vendas do iPhone 12 foram suspensas na França? Usar o aparelho faz mal à saúde? Entenda

Ondas eletromagnéticas

A Agência Nacional de Frequências (ANFR, que regula as frequências de aparelhos eletrônicos na França) constatou que o iPhone 12 emitia ondas eletromagnéticas acima dos limites estipulados no país.

No caso do iPhone 12, a ANFR registrou níveis de emissão e possível absorção pelo corpo humano atingindo 5,74 watts por quilograma (W/kg), enquanto o limite é fixado em 4 W/kg.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), "até o momento, não há evidências de que a exposição a campos eletromagnéticos de baixa intensidade seja prejudicial para a saúde humana".

Apesar disso, a própria ANFR informou que essa não conformidade não era motivo para um recall imediato do produto, o que indica que não há risco à saúde.

Ao jornal “Le Monde”, a Apple, que lançou o iPhone 15 na terça-feira, afirmou que se trata apenas de “um protocolo de teste específico utilizado pelos reguladores franceses e não a um problema de segurança”.

A empresa acrescentou que “desde o seu lançamento em 2020, o iPhone 12 foi certificado e reconhecido como estando em conformidade com todas as regulamentações e normas SAR (Taxa de Absorção Específica) aplicáveis em todo o mundo."

O que acontece a partir de agora

A Apple informou ao governo francês que vai atualizar seu aparelho no país. Se isso não ocorrer nos próximos dias, a França poderá determinar um recall do modelo nas lojas de todo o território nacional.

Veja também

mercado de trabalho Número de trabalhadores sindicalizados no país cai ao menor nível em uma década