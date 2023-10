iPhone 15: Apple lança atualização de software para resolver superaquecimento

A- A+

A Apple lançou uma atualização de software nesta quarta-feira para solucionar um problema de superaquecimento que afetou alguns dos primeiros compradores da linha iPhone 15 Pro. Logo após seu lançamento, no início deste mês, usuários se queixaram de que o aparelho superaquecia quando estava sendo carregado ou em situações como uma ligação em curso.

A atualização, chamada iOS 17.0.3, está disponível como uma correção via OTA (Over-The-Air) na seção de atualização de software do aplicativo de configurações do iPhone.

A atualização "fornece correções importantes de bugs, atualizações de segurança e resolve um problema que pode fazer com que o iPhone esquente mais do que o esperado", diz a Apple. A correção também pode ser aplicada em iPhones mais antigos, bem como iPads.

Após queixas de usuários de que o iPhone 15 Pro estava aquecendo mais do que o normal, a Apple atribuiu o problema a códigos ruins de aplicativos, como Uber, Instagram e o jogo de corrida Asphalt 9, no sábado passado. Também culpou um erro no software do dispositivo.

Na ocasião, a empresa afirmou que a configuração do novo aparelho poderia sobrecarregar o processador e causar o superaquecimento.

Apesar das especulações em contrário, a empresa afirmou que a atualização de software não afetará o desempenho do novo chip A17 Pro do iPhone 15 Pro.

