TECNOLOGIA iPhone 15: na véspera do começo das vendas, há modelos esgotados e previsão de entrega em novembro Demanda, segundo redes de varejo e operadoras de telecomunicações, está 30% maior em relação ao lançamento do iPhone 14

Às vésperas do início das vendas do iPhone 15 no Brasil, a entrega dos modelos mais premium já estão com previsão de entrega para o dia 8 de novembro, de acordo com a própria Apple. Na iPlace, revendedora oficial da marca, alguns aparelhos já estão esgotados.

A pré-venda, que começou ontem, inclui o iPhone 15, o iPhone 15 Plus, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max. No site da Apple, há a opção de desconto de 10% à vista ou o parcelamento em até 12 vezes. Os modelos da nova geração têm preços entre R$ 7.299 e R$ 13.999.

A demanda, segundo redes de varejo e operadoras de telecomunicações, está 30% maior em relação ao lançamento do iPhone 14.





No site da Apple, o iPhone 15 Pro Max é o mais procurado pelos clientes. Todas as versões da cor titânio natural (com memória interna de 512 GB, 256 GB e 1 TB) tem entrega prevista para o dia 8 de novembro. É o mesmo prazo para o modelo de 1 TB na cor azul, e as versões de 256 GB e 1 TB na cor banca. O iPhone 15 Pro Max preto, de 1TB, também tem previsão para cinco semanas.

Entre os modelos iPhone 15 Pro, a entrega é para o dia 31 de outubro. É o caso da versão preta em todos os tamanhos e o branco, de 128 GB.

Entre os modelos mais simples, a maior demanda segue a cor rosa tanto do iPhone 15 e iPhone 15 Plus, com entrega no fim de outubro.

No iPlace, alguns modelos já estão esgotados. É o caso do Pro Max de 1 TB nas cores branca, preta e natural. A versão azul e preto de 256 GB, além de 512GB na cor natural também não estão mais disponíveis. "Infelizmente este produto está esgotado. Para ser informado quando o estoque for renovado, preencha seu e-mail abaixo!", informa a companhia em seu site.

A versão 15 Pro na cor branca de 128 GB também já acabou. O mesmo ocorre com o iPhone 15 Plus de 512GB amarelo. Na linha iPhone 15, a mais básica, não há mais as cores amarelo e azul (ambas de 512 GB), além da rosa com memória de 256GB e 512 GB.

Os modelos do iPhone 15 já vêm com o iOS 17, a nova versão do software operacional do smartphone. A nova geração vem com diversas novidades, como cores, material de titânio, melhorias na câmera e Dynamic Island na tela frontal.

