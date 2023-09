A- A+

TECNOLOGIA iPhone 15: saiba o que a Apple abandonou com a chegada dos novos modelos Além de acessórios e recursos característicos, houve ainda a revisão do portfólio com a retirada de modelos mais antigos de suas prateleiras

Se de um lado o lançamento do novo iPhone 15 trouxe novas cores, bordas arredondadas e o uso de materiais como titânio; por outro, a chegada da nova geração marcou o fim de acessórios e recursos até então característicos do celular da Apple. Houve ainda a revisão do portfólio com a retirada de modelos mais antigos de suas prateleiras.

Vão se juntar a outras perdas como o "Touch ID" ( de impressão digital), que foi substituído pelo reconhecimento facial, a caixa do carregador, o botão redondo na tela frontal e o botão na parte superior do aparelho, que era usado para ligar e desligar o smartphone.

O iPhone 15 - que chega em quatro versões - chegará às lojas do Estados Unidos e outros 40 países na próxima sexta-feira, dia 22.

Veja o que a Apple abandonou:

Notch da tela frontal

Com a chegada do recurso "Dynamic Island" na tela frontal de todos os modelos do iPhone 15, a companhia abandonou de vez o típico recorte preto em seu display que abrigava a câmera frontal. Agora, o Dynamic Island tem formato de pílula e aumenta de tamanho de forma interativa com as informações de aplicativos de entrega, empresas aéreas e temperatura, entre outros.

Botão silencioso

O botão lateral, usado para colocar os iPhones no modo silencioso, ganhou novo design e função nos modelos Pro e Pro Max. Agora, ele poderá ser personalizado. Será possível realizar diferentes funções através dele, como digitar uma mensagem, gravar um áudio, silenciar o telefone, ligar a lanterna ou abrir a câmera, por exemplo.



Reformulação no portfólio

A Apple não vai mais vender a versão mini em suas lojas. Também deixará de vender em seus canais o iPhone 12. A reformulação do portfólio retirou ainda de suas prateleiras os iPhones 13 Plus, o Pro e o Pro Max. Entre o iPhone 14, a Apple não vai mais comercializar a versao Pro e Pro Max.

Acessórios de couro

A Apple não vai mais vender modelos de couro para suas capas de iPhones. O material também não será usado nas pulseiras de relógio. Em seu lugar será utilizado material semelhante à camurça. Isso ocorreu por conta das novas metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa.

Câmera de 12 MP

Agora, a câmera principal (camada de Grande-angular) não terá mais a resolução de 12 MP. Todo os modelos têm 48 MP.

Carregador Lightning

Com a obrigatoriedade de usar o padrão USB-C, a Apple retirou de linha o padrão Lightning, usado desde 2012 nos iPhones.

