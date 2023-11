A- A+

TECNOLOGIA iPhone 15: seis truques para aumentar a segurança do aparelho e proteger dados pessoais e financeiro Companhia lançou modelos em setembro e trouxe mudanças na nova versão do sistema operacional

A segurança nos iPhones 15 pode ir bem além de uma senha forte ou do uso do reconhecimento facial (Face ID). Listamos alguns truques presentes tanto na linha mais básica como nos modelos mais premium para proteger o novo smartphone, cujos preços começam a partir de R$ 7.299 e chegam a R$ 13.999.

Bloquear a tela de controle

Para acessar a "Central de controle", basta fazer o movimento com o dedo de arrastar para baixo, a partir do canto superior direito com a tela bloqueada. Mas é possível impedir que outra pessoa acesse essa tela. Para isso, acesse "Ajustes", "Face ID e Código" e, em seguida, selecione a opção “Permitir Acesso Quando Bloqueado”.

Em seguida, desabilite as opções que achar necessário, como "Central de Controle", "Widgets na Tela Bloqueada", "Carteira". Assim, mesmo que o seu iPhone seja roubado ou você tenha sido vítima de um furto, o ladrão não vai conseguir acessar o painel de controle.

Criação de atalho

É possível criar uma camada extra de segurança em aplicativos sensíveis como os de bancos e os de sites de compras. Funciona assim: se uma pessoa pegar seu celular desbloqueado e tentar abrir um desses apps, o próprio iPhone é bloqueado automaticamente. Para ter acesso a essa função, abra o aplicativo "Atalho".

Clique em "Automação" na parte inferior da tela e, em seguida, escolha a opção "Nova automação". Depois selecione "App" e clique em "escolher" para selecionar os aplicativos que terão a camada extra de segurança. E, na sequência, escolha os aplicativos de sua preferência.

Depois, selecione a opção "For aberto" e escolha "executar imediatamente". clique em "Seguinte". Selecione a opção "Definir Bloqueio de Orientação". Depois, digite "Bloquear tela". E dê ok. Pronto.

Senhas vazadas

Em uma das principais funcionalidades da nova versão do sistema operacional, o usuário consegue saber se as senhas foram vazadas em banco de dados. Por isso, vá em "Ajustes", clique em "Senhas" e depois em "Recomendações de Segurança". Em seguida, ative a opção "Detectar senhas comprometidas".



Buscar iPhone

Ative o recurso Buscar iPhone. Isso vai permitir ajudar a encontrar o iPhone se ele for perdido ou roubado e impede que qualquer outra pessoa ative ou use o iPhone.

Entre em "Ajustes", clique no seu nome e em "Buscar". Depois ative todas as opções "Buscar iPhone", "Rede Buscar" e "Enviar última localização".

Autenticação de dois fatores e recuperação de conta

Uma dica importante é adicionar um número de telefone e um email de um familiar ou pessoa de confiança para conseguir verificar a sua identidade de forma a iniciar uma sessão em um novo dispositivo ou na web.

Muitas vezes, as pessoas acabam colocando seus próprios emails e números do celular como único formato de verificação e podem acabar perdendo o acesso. Acesse "Ajustes", clique na sua foto" e "Início de sessão e segurança". E escolha a opção "autenticação de dois fatores".

Em "Recuperação de conta" é possível ainda adicionar um contato para ajudar na recuperação da conta. Mas é preciso que os iPhones estejam atualizados com o sistema operacional mais recente, o iOS 17.

Modo Bloqueio

Se você estiver com receio de ser alvo de um ataque cibernético, como o de sequestro de dados, é possível aumentar a segurança do iPhone com o novo iOS 17. Vá em "Ajustes", "Privacidade e Segurança", "Modo de Bloqueio" e toque em “Ativar o Modo de Bloqueio". Mas atenção algumas funções de apps, sites e recursos ficam limitados por motivos de segurança.

Veja também

INTERNET Número de pernambucanos que usa internet cresce, mas é abaixo da média nacional, diz IBGE