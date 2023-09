A- A+

A Apple lança nesta terça-feira o novo iPhone 15. A expectativa é que sejam lançados quatro modelos: as versões mais básicas ( iPhone 15 Plus e iPhone 15) e duas mais premium (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max). A fabricante também deve anunciar novas versões de seus relógios (Apple Watch Series 9 e Ultra) e fones de ouvido (AirPods Pro).

O evento começa às 14h (horário de Brasília) e será transmitido no site da companhia e na Apple TV. No Brasil, as varejistas já fizeram um "esquenta" para o lançamento da nova geração: há lojas concedendo descontos de até 40% nos modelos anteriores dos iPhones.

A expectativa é de que o iPhone 15 comece a ser vendido no Brasil em outubro, segundo operadoras de telefonia móvel.

Nos EUA, como ocorreu nos anos anteriores, as vendas e a disponibilidade geralmente acontecem uma semana depois. Segundo o banco de investimento Wedbush Securities, os novos modelos devem chegar às lojas dos EUA no dia 22 de setembro.

Veja o que esperar dos novos produtos:

Iphone

Modelos: Serão quatro modelos: iPhone Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Preços: Os valores devem ser os mesmos da linha 14. A exceção são as linhas mais premium (Pro e Pro Max) que devem ter alta de US$ 100, segundo o banco de investimento Wedbush Securities.

Carregador: Atendendo à exigência da União Europeia, a Apple vai mudar o sistema de carregamento de todos os novos modelos com o uso do chamado USB-C, utilizado hoje nos modelos da Samsung e Xiaomi. Vai substituir o atual cabo Lightning. Os modelos mais premium terão sistema de carregamento mais rápido. Especula-se que os cabos sejam da mesma cor dos iPhones.

Dynamic Island: Todos os modelos terão a chamada Dynamic Island. A Dynamic Island é um recorte mínimo na parte superior da tela, em formato de pílula. Lançada no ano passado nas versões Pro e Pro Max, é integrada ao sistema operacional iOS e substitui os tradicionais recortes na tela usados para acomodar o Face ID, o alto-falante, a câmera frontal e outros sensores. Permite ao usuário receber notificações sem sair do aplicativo que está usando.



Memória: A versão Pro Max pode ter capacidade de armazenamento interno de até 2 TB (terabyte). Será o dobro da versão atual. Mas, segundo rumores no fim de semana, o novo tamanho teria ficado para 2024. Além disso, os tamanhos vão seguir o padrão do ano passado: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB.

Tela infinita: Os modelos Pro e Pro Max terão mais espaço de tela. O tamanho da borda ao redor do display será reduzido de 2,2 milímetros para 1,5 milímetro. Os tamanhos devem oscilar de 6,1 polegadas a 6,7 polegadas.

Câmera: A versão Pro Max terá zoom óptico de 5X a 6X. É maior que o zoom de 3X da geração atual. Isso significa que a câmera pode focar de maneira mais próxima em objetos distantes usando a própria lente física, em vez de software, resultando em fotos de maior qualidade. A câmera frontal (selfie) terá resolução de 12MP. Na parte traseira pode chegar a 48MP.

Titânio: Os modelos Pro receberão um novo design, substituindo as bordas de aço inoxidável brilhantes e propensas a ficarem marcadas por impressões digitais por um material mais resistente e leve, o titânio.

Botão lateral: O botão que hoje serve apenas para silenciar o iPhone vai ganhar novas funções. O usuário poderá personalizar a função.

Cores: os novos modelos terão cores mais suaves em geral. Além de preto, branco, prata e azul, esperam-se opções verde, laranja e rosa. Os cabos também podem ser coloridos, como já ocorre com os Macs.

Processador: As versões Plus e regular (iPhone 15) terão processador A16. O iPhone 15 Pro e Pro Max terão processador A17.

Sistema operacional: a nova linha terá a nova versão do sistema operacional, o iOs 17, anunciada em junho deste ano.

Apple Watch

Linhas: Serão atualizadas duas linhas. O Apple Watch Series 9 estará disponível nos atuais tamanhos de 41 e 45 milímetros, segundo rumores. A Apple Watch Ultra, versão mais premium, ganhará a segunda geração, com o tamanho de 49 milímetros.

Cores: Está se esperando que a nova versão traga novos materiais e cores, incluindo o uso de mais metais reciclados e uma opção Ultra preta. Os modelos da Série 9 terão aço inoxidável.

Velocidade: O grande foco do Apple Watch este ano será o desempenho, com aumento da velocidade de processamento. Os relógios receberão seu primeiro novo chip desde que a Série 6 deu um salto no processador em 2020. Assim como a linha iPhone 15, os novos relógios receberão o chip de banda ultralarga U2 para recursos aprimorados de Find My.

Saúde: Os relógios também receberão várias atualizações de sensores e componentes internos com foco em velocidade, eficiência e precisão, incluindo uma nova versão do sensor óptico de frequência cardíaca da Apple.

Pulseira: A empresa está abandonando algumas de suas pulseiras de couro para relógios. Sinais dessa mudança já estão surgindo. A empresa recentemente cortou os preços em até 90% em algumas de suas pulseiras de couro e pulseiras de relógio da marca Hermes em uma loja interna para funcionários.

AirPods

Carregador: Como parte da mudança para o carregamento USB-C no iPhone, a Apple está trabalhando para migrar todos os seus acessórios baseados em Lightning para o novo padrão. Um dos primeiros produtos dessa lista é o AirPods Pro, item mais vendido da Apple. A empresa também planeja trazer carregamento USB-C para seus AirPods e AirPods Max de baixo custo já no próximo ano.

Som: Os fones de ouvido não receberão novo recurso de hardware importante, mas uma atualização de software trará troca automática de dispositivo aprimorada, a capacidade de ativar e desativar o som dos próprios AirPods e um novo recurso chamado Conversation Awareness que silencia automaticamente a mídia quando as pessoas começam a falar para o usuário.

Saúde: A Apple também está trabalhando em novos recursos de saúde para AirPods, incluindo detecção de temperatura corporal e um novo sistema de teste auditivo, mas essas melhorias provavelmente serão lançadas mais tarde.

