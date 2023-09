IPhone 15 terá borda infinita verdadeira; entenda

A- A+

Os designers da Apple há muito sonham em criar um iPhone que seja realmente de borda infinita — sem laterais ao redor do display e sem áreas para câmeras ou sensores na tela.

Com o iPhone 15 que será lançado próximo dia 12, a Apple dará mais um passo em direção a esse objetivo.

E essa é apenas uma das mudanças. As linhas iPhone 15 e 15 Pro receberão uma série de novas funcionalidades, marcando a maior atualização desde que o dispositivo adicionou a capacidade 5G há três anos.

Veja, abaixo, as principais novidades

Borda infinita

Dynamic Island: Os modelos padrão do iPhone 15 terão a chamada Dynamic Island, lançada no ano passado, que substitui os tradicionais recortes na tela usados para acomodar o Face ID, o alto-falante, a câmera frontal e outros sensores. A Dynamic Island é um recorte mínimo na tela, em formato de pílula, totalmente integrado ao sistema operacional iOS, que integra todos esses sensores e funcionalidades e permite ao usuário receber notificações sem sair do aplicativo que está usando.

Moldagem “lipo”: As telas dos modelos versão Pro e Pro Max serão fabricadas com uma nova tecnologia, a moldagem por injeção de baixa pressão, ou "lipo", como é chamada internamente na Apple. Esse novo processo reduzirá o tamanho da borda ao redor do display para 1,5 milímetro (em comparação com cerca de 2,2 milímetros nos iPhones atuais). O “lipo” foi usado pela primeira vez no Apple Watch Series 7 para tornar as bordas do dispositivo mais finas e aumentar o tamanho do display.

A nova borda infinita verdadeira do iPhone 15 é a conclusão de um processo que começou em 2017, com o iPhone X, edição comemorativa dos 10 anos do aparelho. No iPhone X, a tela se estendia até a borda superior e inferior pela primeira vez (antes, a largura da moldura era semelhante à das laterais).

No entanto, o iPhoneX ainda tinha um recorte na parte superior para acomodar o Face ID, o alto-falante, a câmera frontal e outros sensores.

Outro passo foi dado em 2020 com o lançamento do iPhone 12, que tinha bordas ligeiramente mais finas do que as linhas X, XS e 11 anteriores. Com o iPhone 13 Pro em 2021, a Apple reduziu o tamanho do recorte.

Então, no ano passado, esse elemento foi substituído pela Dynamic Island, tornando a área ainda menor.

Câmeras mais potentes

Câmera traseira: Terá grandes melhorias, incluindo lentes atualizadas e a capacidade de obter uma faixa muito mais ampla de zoom óptico no maior modelo.

Zoom óptico: Usando as lentes físicas em si, em vez de software, será possível fazer um zoom até objetos muito mais distantes, o que proporciona fotos de melhor qualidade.

Armações de titânio

Sem digitais: Os modelos Pro receberão um novo design, substituindo as bordas de aço inoxidável brilhantes e propensas a ficarem marcadas por impressões digitais por um material mais resistente e leve, o titânio.

Teste prévio: O titânio foi usado antes na linha de relógios como um teste para adotá-lo em dispositivos maiores, como o iPhone.

Preço mais alto: A novidade pode encarecer a linha Pro. A Apple cobra US$ 100 a mais por relógios de titânio em comparação aos modelos equivalentes de aço inoxidável. O sistema de câmeras mais potentes do iPhone Pro também é mais caro.

Novo design

Cores: Cases coloridas devem ser uma das maiores armas de venda do no iPhone 15. A Apple já testou versões do Ultra em preto.

Parte traseira: O design dos modelos Pro mantém a parte traseira de vidro fosco dos últimos iPhones, mas as bordas que conectam o lado e a frente agora são menos angulosas do que antes.

Botão de mudo: Haverá um novo tipo, personalizável, que vai substituir o antigo botão de mudo característico do iPhone desde o seu lançamento em 2007.

Chassi: O interior do iPhone 15 Pro foi redesenhado para combinar com o chassi de alumínio reformulado do iPhone 14 regular. Essa mudança tornará mais simples fazer um conserto do aparelho.

Processador mais veloz

A17: É um novo chip, de apenas 3 nanômetros, que permite fazer processamentos significativamente mais velozes.

Novo carregador

Padrão USB-C: Todos os quatro novos modelos do iPhone vão usar um carregador do tipo USB-C, na primeira mudança deste tipo desde 2012.

Carregamento mais rápido: Com o novo padrão, é possível que o carregamento seja mais veloz. Mas não está claro ainda se os usuários terão que comprar adaptadores ou carregadores para os novos aparelhos.

