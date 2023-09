A- A+

Tecnologia iPhone 15: vendas no Brasil devem começar em outubro Modelos serão anunciados na terça-feira com tela infinita, carregador USB-C e armação de titânio

O novo iPhone 15, que será lançado na próxima terça-feira nos Estados Unidos, deve começar a ser vendido no Brasil em outubro, de acordo com operadoras de telefonia móvel. A expectativa é que sejam lançados quatro modelos: as versões mais básicas ( iPhone 15 Plus e iPhone 15) e duas mais premium ( iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

Segundo fontes nas empresas e no varejo, o novo iPhone 15 deve obedecer o mesmo calendário do ano passado, quando as vendas começaram um mês depois, também em outubro. “A expectativa hoje é que as vendas comecem no próximo mês, com alguma pequena chance de começar já no fim de setembro”, disse esse executivo que não quis se identificar.

Outra fonte lembrou que a própria Apple vem mantendo as datas em sigilo para os parceiros no varejo brasileiro. Essa fonte destacou que só após terça-feira, quando ocorre o lançamento global, é que haverá os primeiros alinhamentos.

Nessa última semana, o varejo brasileiro já iniciou descontos de até 40% nos modelos anteriores dos iPhones numa espécie de “esquenta” para chegada da nova geração.

O novo iPhone 15 vai contar com mudanças como cabo de conexão USB-C, tela infinita e armação de titânio, entre outras atualizações. Além dos novos iPhones, a Apple deve apresentar um novo relógio (Apple Watch) e também um novo fone de ouvido (AirPods).

Nos EUA, a data do início das vendas será anunciado na terça-feira. Nos anos anteriores, as vendas e a disponibilidade geralmente acontecem uma semana depois tanto nos EUA como em alguns outros países.

Segundo o banco de investimento Wedbush Securities, os novos modelos devem chegar às lojas dos EUA no dia 22 de setembro. De acordo com o “DigiTimes”, jornal especializado em semicondutores na Ásia, a expectativa é que Sejm vendidos entre 80 milhões e 90 milhões de novos iPhones no mundo.

Veja o que esperar do novo iPhone 15:

Carregador: Atendendo à exigência da União Europeia, a Apple vai mudar o sistema de carregamento de todos os novos modelos com o uso do chamado USB-C, utilizado hoje nos modelos da Samsung e Xiami. Vai substituir o atual cabo Lightning. Os modelos mais premium terão sistema de carregamento mais rápido. Especula-se que os cabos sejam da mesma cor dos iPhones.

Dynamic Island: Todos os modelos terão a chamada Dynamic Island. A Dynamic Island é um recorte mínimo na parte superior da tela, em formato de pílula. Lançada no ano passado nas versões Pro e Pro Max, é integrada ao sistema operacional iOS e substitui os tradicionais recortes na tela usados para acomodar o Face ID, o alto-falante, a câmera frontal e outros sensores. Permite ao usuário receber notificações sem sair do aplicativo que está usando.

Memória: A versão Pro Max pode ter capacidade de armazenamento interno de até 2 TB (terabyte). Será o dobro da versão atual.

Tela infinita: Os modelos Pro e Pro Max terão mais espaço de tela. O tamanho da borda ao redor do display será reduzido de 2,2 milímetros para 1,5 milímetro. Os tamanhos devem oscilar de 6,1 polegadas a 6,7 polegadas.

Câmera: A versão Pro Max terá zoom óptico de 5X a 6X. É maior que o zoom de 3X da geração atual. Isso significa que a câmera pode focar de maneira mais próxima em objetos distantes usando a própria lente física, em vez de software, resultando em fotos de maior qualidade. A câmera frontal (selfie) terá resolução de 12MP. Na parte traseira pode chegar a 48MP.

Titânio: Os modelos Pro receberão um novo design, substituindo as bordas de aço inoxidável brilhantes e propensas a ficarem marcadas por impressões digitais por um material mais resistente e leve, o titânio.

Botão lateral: O botão que hoje serve apenas para silenciar o iPhone vai ganhar novas funções. O usuário poderá personalizar a função.

Cores: os novos modelos terão cores mais suaves em geral. Além de preto, branco, prata e azul, esperam-se opções verde, laranja e rosa.

Processador: As versões Plus e regular (iPhone 15) terão processador A16. O iPhone 15 Pro e Pro Max terão processador A17.

Sistema operacional: a nova linha terá a nova versão do sistema operacional, o iOs 17, anunciada em junho deste ano.

Veja também

Negócios Dona do AliExpress anuncia novo comando para reestruturação do negócio