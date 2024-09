A- A+

TECNOLOGIA iPhone 16 é lançado nesta sexta-feira no Brasil com novas funções e promoções no varejo Segundo varejistas, demanda está concentrada nos modelos mais premium da empresa, como o Pro Max

A Apple inicia nesta sexta-feira à venda no novo iPhone 16 no Brasil em parceria com bancos, redes de varejo e empresas de telecomunicações. Neste primeiro dia já é possível obter descontos de até R$ 3 mil e parcelamentos em 24 vezes.

A nova geração do smartphone da Apple foi anunciada no último dia 9 de setembro nos Estados Unidos e, pela primeira vez, o maior país da América Latina inicia a comercialização em tempo recorde.

A empresa apresentou quatro modelos: além do iPhone 16, há o iPhone 16 Plus, o iPhone 16 Pro e o iPhone 16 Pro Max. No Brasil, os preços variam de R$ 7.799 a R$ 15.499. A pré-venda começou na última terça-feira e acabou ontem, com a demanda concentrada nos modelos mais caros.





iPhone 16 // Nic Coury/AFP

Entre as principais novidades está o redesenho do sistema de câmeras na parte traseira (alinhadas verticalmente) para os modelos 16 (com 6,1 polegadas) e 16 Plus (6,7 polegadas), disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto.

O iPhone 16 Pro agora tem tela de 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior) e o modelo Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). Esses dois modelos vêm nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

Todos os modelos contam com um novo botão na parte lateral direita que permite tirar fotos mais rapidamente. Chamado de "Controle de Câmera", o botão tem ajuste de zoom e a possibilidade de selecionar novas funções na hora de fazer fotos, como o modo foco, retrato e selfie.







Demanda por iPhone Pro Max

Na Vivo, durante o período de pré-venda, nos dois últimos dias, mais da metade das vendas na empresa se concentrou na linha iPhone 16 Pro Max. O mesmo ocorreu com o iPlace, revendedora oficial da Apple no Brasil, que conta com 130 lojas.

— O modelo Pro Max continua sendo o mais procurado entre nossos clientes. Além das condições que iPlace oferece, também teremos o preço promocional de 10% de desconto nesse lançamento — comenta Andrei Seger, vice-presidente do Grupo Herval, conglomerado dono da iPlace.

Na TIM, os principais descontos de iPhone estão concentrados no plano pós-pago, como o TIM Black Família 100 GB com Apple One (que reúne os serviços de streaming da empresa). O plano custa R$ 294,99 por mês e pode ser compartilhado pelo titular com até três dependentes.

Campanha envolve milhas em empresa aérea

No site da Apple, é possível parcelar em até 12 vezes ou obter 10% de desconto à vista. Neste ano, diferentes empresas estão pegando carona no lançamento do iPhone 16. Na campanha da Latam Airlines em parceria com a Amazon, a cada R$ 2 gastos na compra do iPhone 16, o cliente ganha 1 ponto no programa de fidelidade da companhia (o Latam Pass).



Com isso, o iPhone 16 de 128 GB de memória tem um desconto de R$ 2,8 mil, passando de R$ 7.799 para R$ 4.999. Já o iPhone 16 Pro de 128 GB tem desconto de R$ 3 mil, de R$ 10.499 para R$ 7.499.

Já o Nubank oferece parcelamento em até 24 vezes e a possibilidade de cashback de até 1%, que pode ser resgatado ou convertido em milhas do programa Smiles.



A Méliuz, que atua como parceira de lojas de varejo online, vai oferecer 8% de cashback para seus assinantes (com o Méliuz Prime) na compra do iPhone 16 no site do iPlace, revendedora oficial da Apple no Brasil. Além disso, a companhia vai oferecer um cupom de 15% de desconto no iPlace.



Veja as principais novidades do novo iPhone 16:

Câmeras:A câmera traseira do iPhone 16 e 16 Plus tem resolução de 24 MP e 48 MP. Já o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max aumentaram a resolução para 48 MP em diferentes tipos de câmeras (como a ultra-angular).

Fotos:Todos os modelos têm um botão lateral direito, chamado Controle de Câmera, para tirar fotos mais rapidamente.

Zoom:As câmeras do iPhone 16 e 16 Plus têm zoom de três vezes. As versões Pro e Pro Max possuem zoom de até cinco vezes.

Design:A disposição das câmeras traseiras do iPhone 16 e 16 Plus agora é vertical. Não houve mudanças no design das câmeras nas versões Pro e Pro Max.

Tamanho maior: O iPhone 16 e 16 Plus mantêm o mesmo tamanho dos modelos anteriores. O iPhone 16 Pro agora tem 6,3 polegadas (ante 6,1 polegadas do modelo anterior), e o Pro Max conta com 6,9 polegadas (ante 6,7 polegadas do iPhone 15). As bordas ficaram mais finas, aumentando a área útil da tela.

Vídeos:As versões Pro e Pro Max gravam em 4K a 120 quadros por segundo, ideal para quem busca qualidade profissional em vídeos.

Novas cores: O iPhone 16 e 16 Plus estão disponíveis nas cores ultramarino (lilás), verde acinzentado, rosa, branco e preto. Já o iPhone 16 Pro vem nas cores branco, preto, titânio deserto e titânio natural.

