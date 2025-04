IPhone 16: empresas dão descontos de até 55% para turbinar vendas para o Dia das Mães

A- A+

Empresas de telefonia e do varejo se uniram à Apple numa corrida de descontos para tentar fisgar o consumidor que sonha em dar de presente um iPhone 16 no Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, no próximo dia 13.

A expectativa é que a data, que representa uma das principais do comércio ao lado da Black Friday e do Natal, gere alta de até 30% nas vendas das varejistas.

A TIM dá a largada a partir de amanhã e vai oferecer descontos de até 55% para o iPhone 16e, aparelho que foi lançado pela Apple em fevereiro no Brasil. Além disso, será possível parcelar em até 21 vezes. A redução no preço vale para os planos pós-pago (conta).

A ação vale para toda a linha do iPhone 16, o que inclui ainda as versões mais premium.

Além da TIM, o Mercado Livre e a Magazine Luiza também vão apostar em promoções para o iPhone, como descontos na casa dos dois dígitos.

O iPhone 16e vendido no Brasil está sendo produzido pela Apple no país — ou seja, sofre menos os efeitos da guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump.

É a primeira vez que um produto da Apple é fabricado no Brasil desde o seu lançamento.

O iPhone 16e conta com o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia que permite gerar textos e imagens e conta com a integração entre o ChatGPT e a Siri, a assistente pessoal da Apple.

Na TIM, o preço do modelo 16e com memória de 256 GB, no plano TIM Black Família com Apple One (que reúne os serviços de música, games e TV), vai custar R$ 2.940.

No site da Apple, o modelo sai por R$ 6.599. O plano da operadora conta com até 200 GB de internet e quatro linhas por R$ 304,99 por mês.

— Para o Dia das Mães, a busca por smartphone acelera. Por isso, estamos fazendo esse desconto para o iPhone e aumentando o pacote de dados nos planos. Hoje, a data já é equiparada às vendas de fim de ano. É um período muito forte — afirma Fabio Avellar, vice-presidente de Receitas da TIM.

Já o iPhone 16 Pro Max (com memória de 256 GB) passou de R$ 12.499 para R$ 9.299 no plano Família da TIM, assim como o iPhone 16 Pro (de 256 GB), que caiu de R$ 11.299 para R$ 8.299. São descontos em torno de 26%.

No varejo, as redes ainda oferecem descontos adicionais para quem comprar via Pix. Nesse caso, as reduções podem chegar a 30%, dependendo da empresa. É o caso do Mercado Livre. Confira abaixo algumas ofertas:

TIM*

IPhone 16e 256 GB: de R$ 6.599 por R$ 2.940

iPhone 16 Plus 128 GB: de R$ 9.499 por R$ 6.599

*No plano Black Família com Apple One 100 GB

Magalu

iPhone 16e 128 GB: de R$ 5.799 por R$ 4.431

iPhone 16 128 GB: de R$ 8.578 por R$ 5.887

Mercado Livre

iPhone 16e 128 GB: de R$ 5.799 por R$ 4.431

iPhone 16 Pro Max 512 GB: de R$ 13.999 por R$ 10.997

