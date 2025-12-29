A- A+

iPhone 17, 17 Pro e Air: entenda as diferenças nas câmeras dos smartphones da Apple

Pela primeira vez, a Apple apostou, em um mesmo lançamento, em iPhones com configurações e designs distintos de câmeras. A linha vai do iPhone 17 Pro, com três lentes traseiras, ao iPhone Air, que traz apenas uma, passando pelo iPhone 17, com conjunto duplo. Com sistemas que combinam imagens de 24 MP e 48 MP, surge a dúvida entre os consumidores: afinal, qual modelo entrega a melhor experiência fotográfica?

Apesar de cada modelo ter um layout próprio, os três aparelhos contam com um sistema de câmera “Fusion”, com resolução de 48 MP. Essa tecnologia combina recursos de hardware e software, fazendo com que a captura em altíssima resolução gere fotos finais em 24 MP. O objetivo é reduzir o tamanho do arquivo mantendo a qualidade da imagem, como brilho e cores.

Mas há diferenças. Isso porque o iPhone 17 conta com duas câmeras traseiras, a principal e a ultra-angular (com campo de visão maior). Assim, a combinação entre 24 MP e 48 MP é feita nas fotos capturadas com as duas lentes. O mesmo ocorre com o iPhone 17 Pro, que tem três câmeras traseiras: a principal, a ultra-angular e a teleobjetiva (que permite aproximar a imagem com zoom).

A diferença entre os modelos está no nível de zoom óptico. No caso do iPhone Air, há a opção de 2x. No iPhone 17, estão disponíveis as opções de 0,5x e 2x. A principal novidade aparece no iPhone 17 Pro, que oferece zoom óptico de 0,5x, 2x, 4x e 8x. Ou seja, para quem busca mais flexibilidade na captura de imagens distantes, o ideal é optar pelos modelos que permitem maior aproximação.





Além disso, apenas o iPhone 17 e o iPhone 17 Pro contam com fotografia macro, recurso que permite capturar imagens bem próximas de forma automática, sem perda de foco. Com isso, o usuário que busca fotos com diferentes enquadramentos o ideal é buscar modelos com mais opções de lentes.

Em comum, os três modelos contam com a nova geração de fotos no modo Retrato, com controle de foco e profundidade. Nesse sistema, os aparelhos identificam automaticamente pessoas, animais ou objetos em destaque, registrando o que está em primeiro plano e o que fica ao fundo. Além disso, o usuário pode mudar o foco depois de a foto ser tirada. Também é possível ajustar a intensidade do desfoque do fundo, aumentando a sensação de profundidade.

Os três modelos também permitem a gravação de vídeos com a tecnologia Dolby Vision em até 4K (resolução quatro vezes maior que o Full HD) a 120 quadros por segundo. Na prática, isso significa que o vídeo captura 120 imagens por segundo, deixando os movimentos mais fluidos.

Para as capturas feitas no modo selfie, não há diferenças entre os modelos. Os três aparelhos contam com a câmera frontal “Center Stage”, sistema que usa inteligência artificial para manter a pessoa sempre no centro do enquadramento, mesmo quando ela se movimenta durante uma chamada de vídeo ou gravação.

Com 18 MP em todos os modelos, a câmera frontal captura mais detalhes e permite que o sistema faça cortes e ajustes na imagem sem perda de qualidade.

As diversas funções de inteligência artificial do iPhone Air são possíveis porque o modelo conta com o processador A19 Pro, o mesmo da linha Pro, que utiliza IA para aprimorar o desempenho e o processamento do aparelho.

