TECNOLOGIA iPhone 17 Air só terá eSIM: entenda o que é e como funciona Chip virtual permite ativar uma linha móvel sem precisar de um cartão físico

A chegada do iPhone 17 Air somente com o chip virtual pode ter sido uma surpresa para muitos consumidores. Afinal, é comum que no Brasil os aparelhos celulares precisem de um chip físico para ativar a linha telefônica e a rede móvel. No entanto, o lançamento do modelo ultrafino da Apple confirma uma tendência que começou com o iPhone 14 nos Estados Unidos: o fim do chip SIM físico.

Por ser ultrafino, o novo iPhone Air não permite espaço para o cartão tradicional, então os usuários precisarão usar o eSIM, o chip virtual que substitui o SIM físico. Mas afinal, o que é o eSIM e como ele funciona? Entenda a seguir:

O que é eSIM?

O eSIM (ou SIM embutido) é um chip digital que permite ativar uma linha móvel sem precisar de um cartão físico. Ele funciona da mesma forma que um SIM tradicional: você pode fazer chamadas, enviar mensagens e usar dados móveis. Nada muda no serviço oferecido. A única diferença é a forma com que o chip é gerenciado. No caso do eSIM, isso é feito diretamente pelo sistema do celular.





Como ativar o eSIM?

Para ativar o eSIM, normalmente basta escanear um código QR fornecido pela operadora ou usar o aplicativo da própria operadora. Desde o iPhone 14, modelos vendidos nos Estados Unidos já vinham apenas com eSIM.

Qual é a vantagem do chip virtual?

Ter um chip virtual acaba sendo mais prático do que o cartão físico porque permite ter múltiplas linhas no mesmo aparelho sem que seja necessário fazer trocas. Uma função útil para quem precisa gerenciar números de trabalho e pessoal ao mesmo tempo, por exemplo.

O eSIM também é uma boa opção para quem viajar para o exterior porque permite ativar planos temporários de operadoras locais sem precisar trocar fisicamente o chip do celular.

Por outro lado, é preciso que a operadora ofereça suporte ao eSIM. Por isso, é preciso verificar com a operadora se o plano e o aparelho escolhidos são compatíveis com a tecnologia. No caso dos smartphones Apple, o chip virtual está disponível a partir dos modelos iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e posteriores.

