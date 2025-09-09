A- A+

tecnologia iPhone 17: Apple anuncia pré-venda de novo celular no Brasil Empresa anunciou seu novo celular nesta terça-feira em evento em Cupertino, na Califórnia

Com a chegada do novo iPhone 17 nesta terça-feira, a Apple já anunciou para o dia 16 de setembro a pré-venda de seu novo smartphone no Brasil. Assim como ocorreu no ano passado, a empresa incluiu o Brasil na primeira leva do lançamento global da companhia.

O iPhone 17 será o modelo mais acessível, com valores no Brasil a partir de R$ 7.999. O recém-lançado iPhone Air, que se destaca por ser o mais fino já produzido pela Apple, terá preço inicial de R$ 10.499. Já o topo de linha iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499.

O país vem ganhando cada vez mais espaço nos planos da Apple, com o desenvolvimento de recursos em português já entre as primeira levas de nações para o Apple Intelligence, por exemplo.

A Apple também divulgou os valores no Brasil de acordo com a capacidade de armazenamento de cada modelo. O iPhone 17 começa em R$ 7.999 na versão de 256 GB e chega a R$ 9.499 na opção de 512 GB.

O iPhone Air parte de R$ 10.499 (256 GB), sobe para R$ 11.999 (512 GB) e alcança R$ 13.499 na configuração de 1 TB.

Já o iPhone 17 Pro custa R$ 11.499 na versão de 256 GB, R$ 12.999 no modelo com 512 GB e R$ 14.499 na opção de 1 TB. O mais caro da linha é o iPhone 17 Pro Max, que começa em R$ 12.499 (256 GB), passa para R$ 13.999 (512 GB), chega a R$ 15.499 (1 TB) e atinge R$ 18.499 na versão topo de linha com 2 TB.

Nos Estados Unidos, o iPhone 17 terá preco a partir de US$ 999. A versão iPhone 17 Air custara a partir de US$ 999 e US$ 1,099 a linha Pro, mantendo assim os mesmo precos do ano passado quando foram lançados. Havia uma expectativa de aumento de preços, o que acabou nao acontecendo.

Agora, como o iOS 26, o novo sistema operacional da companhia, que chega ao público nos próximos dias, também terá diversos recursos já em português.

