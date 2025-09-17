A- A+

TECNOLOGIA iPhone 17: brasileiro prioriza memória e aprova cor laranja. Veja como foi 1º dia de pré-vendas Nova geração de aparelhos da Apple foi apresentada na semana passada. Modelos Pro e Pro Max, com maior capacidade de armazenamento, têm entrega prevista para meados de outubro

O primeiro dia de pré-venda dos novos iPhones da Apple no Brasil foi marcado ontem pelo interesse nos modelos mais sofisticados da linha, o Pro e o Pro Max, especialmente nas cores laranja-cósmico, azul e branco. Mas os aficionados pelos aparelhos da Apple que correram para garantir o seu terão de esperar cerca de um mês para ter o modelo atualizado em mãos.

Logo no início das vendas, a previsão de entrega do aparelho estava programada já para 22 de setembro. Mas, ao longo do dia, a forte demanda mudou o cenário: quem deixou para fazer a pré-reserva no final do primeiro dia encontrou disponibilidade de entrega apenas para daqui a um mês, entre os dias 9 e 16 de outubro.

Os modelos mais buscados, segundo levantamento feito pelo GLOBO, estão concentrados nos aparelhos com maior capacidade de armazenamento. Na linha iPhone 17 Pro, a maior busca ocorreu com os aparelhos com 1TB de memória nas cores laranja e azul. Já o modelo iPhone 17 Pro Max teve maior demanda nas mesmas cores com 1TB e 2TB, o maior já feito pela empresa.

A cor prata do iPhone 17 Pro Max foi a mais disputada, com os clientes fazendo pré-reserva para os tamanhos de 512 GB, 1TB e 2 TB.

A pré-venda continua nesta quarta-feira, e as vendas no Brasil estão programadas para começar na sexta-feira — pela primeira vez é a mesma data em que os aparelhos chegam aos Estados Unidos e a outros 62 países. Os outros modelos têm entrega prevista para o dia 22 de setembro, segundo o site da Apple.





Descontos e parcelamentos

Na semana passada, em evento realizado em Cupertino, na Califórnia, a Apple anunciou o lançamento dos novos iPhones 17, 17 Pro e 17 Pro Max, além do iPhone Air, modelo mais fino já produzido pela companhia.

No Brasil, o iPhone 17 vai custar a partir de R$ 7.999. Já a linha Pro vai custar a partir de R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, a partir de R$ 12.499. O iPhone Air sai a partir de R$ 10.499.

Com o início das reservas, as redes varejistas, operadoras de telecomunicações e bancos já começaram a disputa para sair na frente com as vendas dos novos aparelhos, que foram anunciados na semana passada pela Apple. Entre as estratégias estão descontos de 10% à vista e parcelamento em até 36 vezes.

Veja as novidades

Entre as novidades, está o "Center Stage" que amplia o campo de visão e melhora fotos e vídeos na câmera de selfie. O sensor de 18 MP permite registrar mais detalhes e, com ajuda de inteligência artificial, ajusta automaticamente o enquadramento para selfies individuais ou em grupo, sem que seja preciso virar o aparelho na horizontal.

Neste ano, os modelos começam com armazenamento interno de 256 GB e vão até 2 TB. Houve ainda melhorias no sistema de baterias, permitindo maior duração. Nesse caso, a Apple promete até 37 horas de uso.

Os modelos Pro e Pro Max contam ainda com novo layout traseiro de suas câmeras e até oito níveis de zoom óptico. O iPhone Air também tem um visual na horizontal. Os quatro novo aparelhos contam ainda com o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia e saída USB-C.

Três anos para pagar

O Mercado Livre também já está com uma página especial da Apple em seu site e prepara parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago e entrega rápida para todos os modelos. Há ainda desconto de 10% no Pix.

A Casas Bahia vai lançar uma promoção de parcelamento em até 24 vezes sem juros em seu cartão a partir de terça-feira. O Itaú, por sua vez, dará 15 mil pontos em seu programa de benefícios aos clientes que com cadastro até segunda-feira.

A rede iPlace, uma das revendedoras oficiais da Apple no Brasil, também está concedendo desconto de R$ 500 em seu pré-cadastro. Além disso, vai oferecer desconto de 10% no PIX para pagamentos à vista e a opção de dividir em 21 meses, com a possibilidade de ficar com o aparelho, devolvê-lo ou trocá-lo por um modelo mais novo ao final do parcelamento.

Na Claro, o pré-cadastro on-line até segunda-feira vale cupom de R$ 500 de desconto nos novos aparelhos. O benefício poderá ser utilizado na pré-venda, que acontece entre terça-feira e quinta-feira, na loja on-line da Claro.

Neste ano, a operadora também vai aceitar que clientes atuais e de outras operadoras possam utilizar o celular usado como parte do pagamento na compra dos novos iPhones. A Claro vai oferecer, de forma gratuita, a “Transferência Rápida de eSIM” para iPhone, em que os usuários podem converter chip físico em eSIM ou até mesmo transferir o eSIM de um iPhone para outro novo, sem a necessidade de trocar de linha ou visitar uma loja física.

A Apple oferece desconto de 10% à vista ou parcelamento em 12 vezes em seu site.

Veja os preços no site da Apple:

iPhone 17 (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 7.999

512 GB – R$ 9.499

iPhone Air (6,5 polegadas)

256 GB – R$ 10.499

512 GB – R$ 11.999

1 TB – R$ 13.499

iPhone 17 Pro (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 11.499

512 GB – R$ 12.999

1 TB – R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max (6,9 polegadas)

256 GB – R$ 12.499

512 GB – R$ 13.999

1 TB – R$ 15.499

2 TB – R$ 18.499

