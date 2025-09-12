A- A+

TECNOLOGIA iPhone 17 e iPhone Air: veja preços e data de lançamento no Brasil No Brasil, valores do iPhone 17 custarão a partir de R$ 7.999 e podem chegar a R$ 11.499 na versão Pro

A pré-venda do iPhone 17 no Brasil começa em 16 de setembro, e a venda oficial está marcada para 19 de setembro. Pela primeira vez, o país está incluído na primeira leva do lançamento global da Apple. Além do iPhone 17, a empresa também apresenta o iPhone 17 Pro e o iPhone Air. Confira os preços e detalhes de cada modelo.

No ano passado, o lançamento no Brasil foi bem próximo ao para o mercado americano, com diferença de poucos dias.

Preço do iPhone 17 no Brasil

O iPhone 17 será o modelo mais acessível, com valores no Brasil a partir de R$ 7.999. O lançamento da Apple estará disponível em 4 cores, além do tradicional grafite: lavanda, azul claro, prata e verde. Nos Estados Unidos, o aparelho sai por a partir de US$ 799.

Preço do iPhone Air

O recém-lançado iPhone Air, que se destaca por ser o mais fino já produzido pela Apple, terá preço inicial de R$ 10.499. Já nos Estados Unidos, o smartphone custará US$ 799.

Super estreito, com camadas de titânio e significativamente mais fino que o modelo tradicional do iPhone 17 — sua espessura tem apenas 5,6 milímetros, o iPhone Air é o modelo mais resistente já feito pela empresa.





Outra novidade da Apple é a chegada de um acessório próprio da empresa para carregar o iPhone. O modelo chega após a popularização das "cordinhas" já usadas pelos consumidores nas gerações anteriores.

Preço do iPhone 17 Pro

Já o topo de linha iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499 no Brasil e US$ 1099 nos Estados Unidos.

Na apresentação da nova versão Pro 17, a Apple reforçou a aposta de entregar um dispositivo com performance mais elevada, voltado para a criação de vídeos e imagens profissionais.

“O iPhone 17 Pro é de longe o iPhone mais potente que já fizemos, com um design deslumbrante, totalmente reformulado para maximizar o desempenho e proporcionar um enorme salto na duração da bateria”, disse Greg Joswiak, vice-presidente sênior de Marketing Global da Apple.

O Brasil vem ganhando cada vez mais espaço nos planos da Apple, com o desenvolvimento de recursos em português já entre as primeiras levas de nações para o Apple Intelligence, por exemplo.

Agora, como o iOS 26, o novo sistema operacional da companhia, que chega ao público nos próximos dias, também terá diversos recursos já em português.

