A- A+

tecnologia iPhone 17 é lançado durante tradicional evento da Apple na Califórnia; assista O Globo mostra, de Cupertino, as novidades da Apple

O iPhone 17 acaba de ser lançado em Cupertino, na Califórnia, por Tim Cook, CEO da Apple. O evento começou às 14h, e a primeira leva de produtos a ser apresentado foi os novos modelos de AirPod.

O tão esperado iPhone 17 deve ser um dos últimos produtos a serem anunciados.

O design com as câmeras no verso está diferente também:

Novas câmeras do iPhone 17. Foto: Reprodução/Apple

O AirPods Pro 3 custará nos EUA US$ 249 e tem pré-venda iniciada nesta terça-feira, informou a companhia. Além da aposta no cancelamento de ruído ativo como o "melhor já lançado", a Apple trouxe no novo modelo a capacidade tradução ao vivo.

Pela primeira vez, a apresentação trouxe uma cena falada em português. O objetivo foi mostrar como funciona o sistema de tradução ao vivo.

O segundo dispositivo anunciado foi o novo Apple Watch Series 11, com a promessa de que os materiais sejam duas vezes mais resistente.

O relógio inteligente agora conta com conexão 5G e diversos novos recursos de saúde. Assim como ja vem ocorrendo em diversas linhas, a nova geracao do produto tambem vem com diversas métricas de saúde e sono.

O destaque é medir a pressão sanguínea.

O modelo chega em novas opções de cores: alumínio em preto, prateado, dourado-rosé e um novo cinza espacial. Já a versão em titânio será oferecida em natural, dourado e ardósia. Além disso, a empresa revelou novas pulseiras que acompanham o lançamento.

Em termos de desempenho, o Series 11 promete até 24 horas de duração de bateria, oferecendo maior autonomia em relação às versões anteriores.

Entre os novos recursos, o destaque fica para o Sleep Score, que analisa de forma detalhada a qualidade do sono de cada noite.

Outro avanço importante é a detecção de pressão alta: com base em dados coletados durante 30 dias pelo sensor de batimentos cardíacos, o relógio poderá alertar os usuários sobre possíveis sinais de hipertensão.

Veja também