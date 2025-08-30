A- A+

SMARTPHONES iPhone 17: o que pode indicar o convite da Apple para o evento de 9 de setembro Lançamentos serão apresentados na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia

O convite enviado pela Apple na última terça-feira a jornalistas e influenciadores para anunciar sua nova linha de produtos pode revelar detalhes do que a companhia prepara para o dia 9 de setembro. Chamado de "Queixos vão cair" (ou Awe Dropping, em inglês), o evento deve apresentar, de acordo com informações da Bloomberg, a nova linha de iPhones 17, relógios Apple Watch e fones de ouvido AirPods.

O evento acontece às 10h na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia (14 horas pelo horário de Brasília).

O convite da Apple traz uma animação com a maçã mudando de cor, em um efeito visual que lembra uma imagem térmica, com cores como azul escuro, laranja vibrante, amarelo e até tons de verde água, criando a ideia de “aquecido”.

Novos materiais

Segundo as publicações Tech Radar e The Verge, o logotipo estilizado lembra a visão de uma câmera térmica, o que pode indicar novas funcionalidades físicas aos aparelhos, como sistema de refrigeração, uso de materiais que permitem dissipar melhor o calor e novas funções de IA nas câmeras do iPhone, além de recursos de saúde no Apple Watch — com a Series 11 e Ultra 3.

De acordo com a Bloomberg, a Apple deve lançar o iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max durante o evento. Desta vez, a expectativa é o anúncio do iPhone 17 Air, versão que vai substituir o iPhone Plus e terá um design muito mais fino que qualquer iPhone anterior, com cerca de 2 milímetros a menos de espessura em relação aos modelos atuais, segundo a Bloomberg.

Cores variadas

O novo iPhone 17 padrão terá aparência semelhante ao iPhone 16, mas contará com uma tela maior e melhorias na câmera, informou a Bloomberg News. Entre os novos recursos, especula-se que haja baterias mais potentes, com câmera traseira de 48 MP e frontal de 24 MP. Já o iPhone 17 Pro e o Pro Max terão a traseira redesenhada, com um módulo de câmera ampliado, reforçando ainda mais a fotografia como ponto central do dispositivo.

As cores do convite também sugerem que a paleta de cores dos novos iPhones será ainda mais variada. Os modelos Pro podem ter tons de laranja e cobre, enquanto o iPhone 17 Air poderá vir em azul claro.

Interface transparente

Segundo especulações, a forma como as cores mudam remete à nova interface “Liquid Glass” que a Apple planeja lançar com o iOS 26 e seus sistemas relacionados. Ou seja, o visual do convite pode antecipar o novo estilo visual fluido que deverá permear iPhones, iPads, macOS e outros dispositivos.

O Liquid Glass dá uma aparência translúcida aos apps e foi anunciado durante a WWDC 2025, conferência anual para desenvolvedores, em junho.

Veja também