TECNOLOGIA iPhone 17: pré-venda começa nesta terça (16) no Brasil. Veja lançamentos e promoções Parcelamento chega a 36 vezes. Troca de modelo antigo e ações com e-SIM estão entre as estratégias para vender novo celular da Apple

A Apple inicia nesta terça-feira a pré-venda no Brasil dos seus novos iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, além do iPhone Air, o smartphone mais fino já produzido pela companhia. As vendas abrem oficialmente na sexta-feira, no mesmo dia dos Estados Unidos e de outros 62 países.

Com o início das reservas, as redes varejistas, operadoras de telecomunicações e bancos já começaram a disputa para sair na frente com as vendas dos novos aparelhos, que foram anunciados na semana passada pela Apple. Entre as estratégias estão descontos de 10% à vista e parcelamento em até 36 vezes.

No Brasil, o iPhone 17 vai custar a partir de R$ 7.999. Já a linha Pro vai custar a partir de R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, a partir de R$ 12.499. O iPhone Air sai a partir de R$ 10.499.





Entre as novidades, está o "Center Stage" que amplia o campo de visão e melhora fotos e vídeos na câmera de selfie. O sensor de 18 MP permite registrar mais detalhes e, com ajuda de inteligência artificial, ajusta automaticamente o enquadramento para selfies individuais ou em grupo, sem que seja preciso virar o aparelho na horizontal.

Neste ano, os modelos começam com armazenamento interno de 256 GB e vão até 2 TB. Houve ainda melhorias no sistema de baterias, permitindo maior duração. Nesse caso, a Apple promete até 37 horas de uso.

Os modelos Pro e Pro Max contam ainda com novo layout traseiro de suas câmeras e até oito níveis de zoom óptico. O iPhone Air também tem um visual na horizontal. Os quatro novo aparelhos contam ainda com o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia e saída USB-C.

Três anos para pagar

O Mercado Livre também já está com uma página especial da Apple em seu site e prepara parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago e entrega rápida para todos os modelos. Há ainda desconto de 10% no Pix.

A Casas Bahia vai lançar uma promoção de parcelamento em até 24 vezes sem juros em seu cartão a partir de terça-feira. O Itaú, por sua vez, dará 15 mil pontos em seu programa de benefícios aos clientes que com cadastro até segunda-feira.

A rede iPlace, uma das revendedoras oficiais da Apple no Brasil, também está concedendo desconto de R$ 500 em seu pré-cadastro. Além disso, vai oferecer desconto de 10% no PIX para pagamentos à vista e a opção de dividir em 21 meses, com a possibilidade de ficar com o aparelho, devolvê-lo ou trocá-lo por um modelo mais novo ao final do parcelamento.

Na Claro, o pré-cadastro on-line até segunda-feira vale cupom de R$ 500 de desconto nos novos aparelhos. O benefício poderá ser utilizado na pré-venda, que acontece entre terça-feira e quinta-feira, na loja on-line da Claro.

Neste ano, a operadora também vai aceitar que clientes atuais e de outras operadoras possam utilizar o celular usado como parte do pagamento na compra dos novos iPhones. A Claro vai oferecer, de forma gratuita, a “Transferência Rápida de eSIM” para iPhone, em que os usuários podem converter chip físico em eSIM ou até mesmo transferir o eSIM de um iPhone para outro novo, sem a necessidade de trocar de linha ou visitar uma loja física.

A Apple oferece desconto de 10% à vista ou parcelamento em 12 vezes em seu site.

Veja os preços no site da Apple:

iPhone 17 (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 7.999

512 GB – R$ 9.499

iPhone Air (6,5 polegadas)

256 GB – R$ 10.499

512 GB – R$ 11.999

1 TB – R$ 13.499

iPhone 17 Pro (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 11.499

512 GB – R$ 12.999

1 TB – R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max (6,9 polegadas)

256 GB – R$ 12.499

512 GB – R$ 13.999

1 TB – R$ 15.499

2 TB – R$ 18.499

