A- A+

Tecnologia iPhone 17: Veja a ficha técnica do novo lançamento da Apple Modelo terá uma performance 80% mais rápida do que o iPhone 15; saiba detalhes

As informações técnicas do iPhone 17, o novo smartphone da Apple, foram divulgadas hoje durante o evento de lançamento , nos Estados Unidos.

Tim Cook, CEO da empresa de tecnologia, anunciou quatro novas cores além do tradicional grafite: lavanda, azul claro, prata e verde. Ele também descreveu o novo modelo como “fantástico”. Confira abaixo as principais novidades:

A 17ª geração do iPhone terá tela de 6,3 polegadas com bordas finas. O display conta com a tecnologia “Ceramic Shield”, que incorpora cristais de nanocerâmica ao vidro, oferecendo maior resistência. Além disso, também traz a tecnologia ProMotion com até 120 hertz.

O chip de processamento será o A19, com capacidade de processar operação de IA. Já a Unidade de Processamento Gráfico (GPU), terá uma performance 80% mais rápida do que o modelo 15, por exemplo.

A câmera traseira do novo modelo terá 43 megapixels. Já a frontal traz mudanças significativas: o aparelho conta com a Center Stage Front Camera, equipada com sistema de estabilização, que permite oferecer até quatro opções de imagem por meio de recursos de inteligência artificial.

Além disso, a Apple promete que a bateria terá duração de um dia e carregamento mais rápido.

Veja também