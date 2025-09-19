A- A+

TECNOLOGIA iPhone 17: vendas começam hoje no Brasil e em mais de 60 países. Veja preços e novidades do modelo Modelos Pro e Pro Max, com maior capacidade de armazenamento, têm entrega prevista para meados de outubro

A Apple inicia nesta sexta-feira a venda dos novos iPhones no Brasil. Será a primeira vez que o país vai começar a comercializar todos os aparelhos no mesmo dia que os Estados Unidos e outras 62 nações.

Serão ao todo quatro modelos: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air. Desde terça-feira, os aparelhos já estão em pré-venda no site da Apple e em diversas redes de varejo, bancos e operadoras de telecomunicações com descontos à vista e parcelamentos em até 36 vezes.

No Brasil, o iPhone 17 vai custar a partir de R$ 7.999. Já a linha Pro sai a partir de R$ 11.499 e o iPhone 17 Pro Max, a partir de R$ 12.499. O iPhone Air tem preços a partir de R$ 10.499.

Durante a pré-venda, o maior interesse ficou concentrado nos modelos mais sofisticados da linha, o Pro e o Pro Max, especialmente nas cores laranja-cósmico, azul e branco, fazendo com que a entrega seja apenas para até quatro semanas.

Veja as novidades

Entre as novidades do novo iPhone, está o "Center Stage" que amplia o campo de visão e melhora fotos e vídeos na câmera de selfie. O sensor de 18 MP permite registrar mais detalhes e, com ajuda de inteligência artificial, ajusta automaticamente o enquadramento para selfies individuais ou em grupo, sem que seja preciso virar o aparelho na horizontal.

Neste ano, os modelos começam com armazenamento interno de 256 GB e vão até 2 TB. Houve ainda melhorias no sistema de baterias, permitindo maior duração. Nesse caso, a Apple promete até 37 horas de uso.

Veja valores: Preço do iPhone 16 cai após lançamento da versão 17

Os modelos Pro e Pro Max contam ainda com novo layout traseiro de suas câmeras e até oito níveis de zoom óptico. O iPhone Air também tem um visual na horizontal. Os quatro novo aparelhos contam ainda com o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia e saída USB-C.

Três anos para pagar

O Mercado Livre oferece parcelamento em até 36 vezes sem juros no cartão Mercado Pago. Há ainda desconto de 10% no Pix. A Casas Bahia parcela em até 24 vezes sem juros em seu cartão a partir de terça-feira. O Itaú, por sua vez, concede 15 mil pontos em seu programa de benefícios aos clientes que com cadastro até segunda-feira.

A rede iPlace, uma das revendedoras oficiais da Apple no Brasil, também está dando desconto de R$ 500 em seu pré-cadastro. Além disso, vai oferecer desconto de 10% no PIX para pagamentos à vista e a opção de dividir em 21 meses, com a possibilidade de ficar com o aparelho, devolvê-lo ou trocá-lo por um modelo mais novo ao final do parcelamento.

Na Claro, o pré-cadastro on-line até segunda-feira vale cupom de R$ 500 de desconto nos novos aparelhos. O benefício poderá ser utilizado na pré-venda, que acontece entre terça-feira e quinta-feira, na loja on-line da Claro.

A Apple oferece desconto de 10% à vista ou parcelamento em 12 vezes em seu site.

Veja os preços no site da Apple:

iPhone 17 (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 7.999

512 GB – R$ 9.499

iPhone Air (6,5 polegadas)

256 GB – R$ 10.499

512 GB – R$ 11.999

1 TB – R$ 13.499

iPhone 17 Pro (6,3 polegadas)

256 GB – R$ 11.499

512 GB – R$ 12.999

1 TB – R$ 14.499

iPhone 17 Pro Max (6,9 polegadas)

256 GB – R$ 12.499

512 GB – R$ 13.999

1 TB – R$ 15.499

2 TB – R$ 18.499

.

Veja também