iPhone 17e: Apple lança seu novo celular 'baratinho'; confira preços

A Apple anunciou a nova versão do seu smartphone "barato", o iPhone 17e, completando a linha 17, que foi lançada em setembro do ano passado e que conta com o iPhone 17, o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max — o iPhone Air não faz parte da família.

Entre as principais novidades estão um novo chip. Disponíveis em quatro cores, eles chegam por valores entre R$ 5,8 mil e R$ 7,3 mil.

O novo celular faz parte da enxurrada de anúncios preparadas pela Apple, que deve mostrar também novos iPads e Macs.

O 17e tem o chip A19, o mesmo do modelo base da família 17. É uma evolução natural em relação ao 16e, que conta com o chip A18, padrão na família 16. O A19 tem CPU de 6 núcleos e GPU de 5 núcleos e tem desempenho, em média, 10% superior ao antecessor.

A presença do chip também garante que o 17e terá suporte para a maioria dos recursos de IA que a Apple planeja acrescentar aos seus telefones. As melhorias do chip também entregam melhorias na autonomia da bateria dos aparelhos.

O novo aparelho traz o modem C1X, apresentado pela primeira vez com o iPhone Air. O componente promete entregar conectividade mais rápida ao celular e mostrar evolução em relação ao modem C1 do iPhone 16e.

Outra evolução no celular é a introdução da compatibilidade com carregadores MagSafe. Ou seja, o 17e teria carregamento sem fio, recurso ausente no 16e. Desde 2012, os telefones da Apple trazem essa compatibilidade, mas os modelos mais básicos permaneceram de fora ao longo do tempo.

Novo iPhone 17e é lançado pela Apple | Foto: Apple/Divulgação

Câmera

O 17e permanece com uma lente única de 48 megapixels (MP) na traseira e uma lente de 12 MP para selfie. A linha 17 trouxe uma câmera frontal de 18 MP com tecnologia center stage (ou seja, sensor quadrado que pode ser usado para fazer imagens na vertical ou na horizontal independentemente da posição do telefone). A ausência do recurso é vista como uma baixa para o 17e.

iPhone continua boa trajetória de vendas

No fim de janeiro, Apple anunciou nesta um lucro líquido recorde nos últimos três meses de 2025, com aumento nas vendas de iPhone 17 na China. A gigante de tecnologia ganhou US$ 42,1 bilhões com uma receita de US$ 143,8 bilhões no 4º trimestre, superando as estimativas até da própria Apple, que esperava um aumento entre 10% e 12%.

As vendas do iPhone cresceram em todo o mundo, totalizando US$ 85,3 bilhões no período, acima da estimativa de US$ 78,3 bilhões. A própria Apple havia projetado um aumento percentual de dois dígitos. As vendas cresceram, ao final, 23% em relação ao ano anterior.

