TECNOLOGIA iPhone 17e ou 16e? Compare os modelos e veja o que mudou no celular mais barato da Apple Pré-venda do novo aparelho começa no próximo dia 9 de março no Brasil a partir de R$ 5.799

Com a chegada do iPhone 17e, já começaram as comparações com o iPhone 16e. A nova versão econômica da família de smartphones da companhia chegou com preços mais atraentes em relação à geração passada.



Isso porque o iPhone 16e foi lançado há um ano por R$ 5.799, com 128 GB de armazenamento. É o mesmo valor cobrado agora pela versão com 256 GB. O modelo com 512 GB custa R$ 7.299, abaixo dos R$ 8.099 da última geração.

Com o lançamento do iPhone 17e, o 16e deixou de ser comercializado no site oficial da Apple, uma prática comum da companhia. O novo aparelho é mais barato que o iPhone 17 (a partir de R$ 7.999) e o iPhone Air (a partir de R$ 10.499). O modelo oferece suporte tanto para chip físico quanto para eSIM.

A pré-venda começa no próximo dia 9 de março. Além disso, o novo iPhone 17e não conta, assim como o 16e, com a "ilha dinâmica" na tela frontal do aparelho, recurso utilizado em toda a família 17 e iPhone Air.

Por outro lado, o 17e conta com quase todos os recursos das linhas regular e premium, como o Apple Intelligence — o sistema de inteligência artificial da companhia, que integra o ChatGPT — e conectividade via satélite.





Tela de 6,1 polegadas

Tanto o 17e como o 16e têm tela de 6,1 polegadas. O iPhone 17e estará disponível nas cores preto, branco e rosa suave, ao contrário do 16e, que tinha apenas as versões preta e branca. A nova versão, no entanto, traz o chip A19, evolução do A18 presente no iPhone 16e.

O A19 conta com CPU de seis núcleos, o que permite maior agilidade no uso de recursos de IA, e GPU de quatro núcleos, possibilitando jogos com imagens mais fluidas. A tecnologia de aceleradores neurais, que não está presente na linha anterior, também contribui para maior eficiência em relação ao modelo anterior.

Sistema de carregamento e câmeras

O 17e é mais resistente que o 16e por trazer a chamada “Ceramic Shield 2”, que promete até três vezes mais resistência a arranhões em comparação com o modelo do ano passado.

Outra diferença está no sistema de carregamento rápido. Agora, por meio do carregador sem fio MagSafe com adaptador de energia de 20W ou superior, é possível recarregar até 50% da bateria em cerca de 30 minutos. O 16e não é compatível com o acessório.

O iPhone 17e é ligeiramente mais pesado, com 170 gramas — três a mais que as 167 gramas do 16e.

O sistema de câmeras chamado “Fusion” é uma novidade do novo aparelho. Ele permite fotos com resolução de 48 MP e 24 MP, otimizando o armazenamento interno.

Há, por outro lado, semelhanças, como o zoom óptico de duas vezes. A resolução máxima da tela, o nível de contraste e o pico de brilho são iguais nas duas versões, assim como o sistema de vídeo, que inclui estabilização óptica de imagem, gravação em áudio espacial e redução de ruído de vento.

Além disso, não houve mudanças na capacidade da bateria, que, segundo a Apple, permite até 26 horas de reprodução de vídeo.

