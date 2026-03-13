A- A+

Tecnologia IPhone 17e: venda começa nesta sexta-feira (13) no Brasil. Veja preços e ficha técnica Modelo é o mais barato da empresa

A Apple inicia hoje a venda do iPhone 17e. O novo smartphone da companhia foi anunciado no início do e terá preços a partir de R$ 5.799 , o mais barato da empresa. A meta é repetir o sucesso de vendas da geração anterior, o 16e. O aviso foi feito na manhã desta sexta-feira através de e-mail a clientes.

No Brasil, o Phone 17e sai a partir de R$ 5.799 na versão mais básica, com capacidade de armazenamento de 256 GB. Já o modelo de 512 GB custa R$7.299.

Com o lançamento do iPhone 17e, o 16e deixou de ser comercializado no site oficial da Apple, uma prática comum da companhia. O novo aparelho é mais barato que o iPhone 17 (a partir de R$ 7.999) e o iPhone Air (a partir de R$ 10.499). O modelo oferece suporte tanto para chip físico quanto para eSIM.

O iPhone 17e estará disponível nas cores preto, branco e rosa suave. A tela tem tamanho de 6,1 polegadas.

Nos EUA, onde as vendas começam na quarta-feira, a versão de 256 GB sai a partir de US$ 599; e o de 516 GB custa US$ 799.

A Apple também anunciou novos Macs nas linhas Air, Pro e o Neo, o mais barato empresa. Teve ainda a nova geração do iPad Air, mas sem data para serem lançados no Brasil.

Câmera com reconhecimento de imagens

Com uma câmera traseira, o modelo traz a tecnologia na câmera chamada Fusion, que permite fotos com resolução de 48 MP e 24 MP de forma a otimizar o armazenamento interno. A zoom da câmera é de duas vezes.

"O modo Retrato está melhor graças a um processamento avançado de imagem, permitindo profundidade mais natural e desfoque suave do fundo sem afetar a nitidez da pessoa ou objeto fotografado", disse a Apple.

Som com redução de ruído

Além disso, a câmera, com IA, reconhece pessoas, cachorros e gatos, e salva automaticamente as informações de profundidade, que podem ser alteradas posteriormente no aplicativos Fotos. Com resolução em 4K, o sistema de áudio também conta com os recursos da linha premium, com tecnologia Dolby Vision, que permite mais qualidade , e a possibilidade de gravar áudio de forma "espacial", para permitir experiências imersivas, e algoritmos que reduzem ruídos como barulhos de vento.

O iPhone 17e vem com o chip A19, com CPU (central de processamento) de 6 núcleos , permitindo maior agilidade no uso dos recursos de IA, e GPU (de processamento de imagens) com 4 núcleos, que tem possibilidade de jogos com imagens mais fluídas.

Eficiência energética

O modelo vem com o chip de conexão C1X, uma evolução do chip presente no 16e, que permite conexão até duas vezes mais rápida e melhor eficiência energética. Com isso, mesmo se o usuário estiver fora da área de cobertura da rede celular e Wi-Fi, é possível ter acesso aos recursos de conexão via satélite, incluindo serviços como o SOS de Emergência, Assistência Rodoviária, Mensagens e Buscar via satélite.

O novo iPhone 17e conta com o mesmo material da linha 17, lançada no ano passado, com a parte da frente com Ceramic Shield 2, que promete maior resistência.

O novo iPhone 17e não conta, assim como o 16e, com a "ilha dinâmica" na tela frontal do aparelho, recurso utilizado em toda a família 17 e iPhone Air.

Recarga rápida

Por outro lado, o 17e conta com quase todos os recursos das linhas regular e premium, como o Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial da companhia, que integra o ChatGPT.

O 17e é mais resistente que o 16e por trazer a chamada “Ceramic Shield 2”, que promete até três vezes mais resistência a arranhões em comparação com o modelo do ano passado.

Outra diferença está no sistema de carregamento rápido. Agora, por meio do carregador sem fio MagSafe com adaptador de energia de 20W ou superior, é possível recarregar até 50% da bateria em cerca de 30 minutos. O 16e não é compatível com o acessório.

O iPhone 17e é ligeiramente mais pesado, com 170 gramas — três a mais que as 167 gramas do 16e.

Além disso, não houve mudanças na capacidade da bateria, que, segundo a Apple, permite até 26 horas de reprodução de vídeo.

Veja também