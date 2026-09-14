iPhone 18 Pro Max: o que mudou em relação ao iPhone 17 Pro Max

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A Apple aposta em uma evolução mais concentrada nos componentes internos e nas câmeras com o iPhone 18 Pro Max. Em comparação com o iPhone 17 Pro Max, lançado no ano passado, o novo aparelho mantém características como a tela de 6,9 polegadas, o sistema de três câmeras traseiras de 48 megapixels e a câmera frontal de 18 megapixels. Mas traz mudanças em áreas como fotografia, desempenho, refrigeração e bateria.

A principal novidade está na câmera principal. Tanto o iPhone 17 Pro Max quanto o 18 Pro Max têm uma câmera de 48 megapixels, mas a nova geração passa a contar com abertura variável. No iPhone 17 Pro Max, a lente principal tem abertura fixa de ƒ/1.78. No 18 Pro Max, é possível trabalhar com quatro aberturas: ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 e ƒ/4.0. Segundo a Apple, o sistema permite melhorar a captura em ambientes com pouca luz e controlar de maneira mais precisa a profundidade de campo.

A abertura variável também permite que o usuário tenha mais controle criativo sobre as imagens. A Apple afirma que a abertura de ƒ/1.48 proporciona cerca de 50% mais desempenho em baixa luz. Já as aberturas menores, como ƒ/2.8 e ƒ/4.0, permitem aumentar a profundidade de campo, mantendo mais elementos da cena em foco. O novo modelo também ganhou controles profissionais para ajustes como abertura, velocidade do obturador, balanço de branco e histograma.

O processador também mudou. O iPhone 17 Pro Max é equipado com o A19 Pro, enquanto o 18 Pro Max traz o novo A20 Pro, que permite mais eficiência para rodar aplicações de inteligência artificial. A Apple também incorporou uma nova câmara de vapor para refrigeração. Segundo a empresa, o sistema oferece até 40% mais desempenho sustentado que ao modelo anterior.

A bateria é outra mudança importante. O iPhone 17 Pro Max oferece até 39 horas de reprodução de vídeo, segundo a Apple. No 18 Pro Max, esse número sobe para até 45 horas. A recarga com fio também ficou mais rápida. A Apple afirma que o iPhone 18 Pro Max pode chegar a 50% de carga em cerca de 15 minutos com um adaptador compatível.

Já a câmera frontal permaneceu igual ao modelo anterior, assim como o sistema de gravação de vídeo, em até 4K a 120 quadros por segundo. Além disso, os dois modelos são compatíveis com a nova versão da Siri com inteligência artificial.

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