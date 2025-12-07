A- A+

Tecnologia iPhone Air x iPhone 17 Pro: veja diferenças entre os celulares mais buscados da Apple Modelos da big tech americana estão entre os mais procurados nesta temporada de Natal

Nesta temporada de compras de Natal, quando muita gente troca de celular ou capricha no presente escolhendo um aparelho novo, dois modelos da Apple têm chamado a atenção dos consumidores brasileiros: o iPhone Air e o iPhone 17 Pro.

Ambos foram lançados em setembro pela Apple, mas têm mais diferenças entre si que o preço. O Globo analisou as características dos dois modelos para quem está em dúvida.

O iPhone Air é um dos modelos mais pesquisados pelas empresas de telefonia no país neste fim de ano, ficando empatado com o iPhone 17 Pro, segundo agentes do setor ouvidos pelo Globo.

Celular mais fino e leve da Apple, as peculiaridades do iPhone Air vão além da espessura e do peso. O modelo é o primeiro da empresa que funciona apenas com o e-SIM, o chip virtual das operadoras de telefonia.

Embora tenha diversos recursos presentes no iPhone 17 Pro, como o processador voltado para inteligência artificial, é preciso ficar atento às diferenças em relação ao restante da linha na hora de escolher o modelo.

Veja as comparações:

Preço

Dinheiro não é tudo, mas é 100%, já diz o ditado popular. Então nada melhor que começar a comparação entre os modelos pelo preço.

O iPhone Air custa a partir de R$ 10.499 na versão com 256 GB de armazenamento e chega a R$ 13.499 na opção com 1 TB de memória interna. Já o iPhone 17 Pro custa a partir de R$ 11.499 na versão de 256 GB e alcança R$ 14.499 no modelo com 1 TB.

Design

Ideal para quem busca um modelo com design diferenciado. O iPhone Air mede apenas 5,64 mm de espessura e pesa cerca de 165 gramas. Já o iPhone 17 Pro tem espessura de 8,75 mm e pesa cerca de 204 gramas.

Além disso, o modelo conta com acessórios específicos, como capas com design distinto, entre elas o “Bumper”, que protege apenas as bordas sem cobrir a parte traseira, criado para ressaltar o visual ultrafino. O Air tem ainda um bateria móvel específica, o MagSafe para iPhone Air .

Tela

A tela do Air tem 6,5 polegadas, contra 6,3 polegadas do 17 Pro, ideal para quem gosta de modelos maiores.

Os dois modelos contam com a mesma tecnologia de tela (OLED, nível de brilho e taxa de atualização que permite imagens mais fluídas).

Bateria

Por usar apenas e-SIM, houve mais espaço interno para que a bateria tivesse praticamente a mesma duração dos modelos da linha 17. Mesmo sendo mais fino e mais leve, o iPhone Air promete até 27 horas de reprodução de vídeo, quatro a menos que o 17 Pro.

Desempenho

Um dos principais trunfos do iPhone Air é que ele traz o mesmo chip (A19 Pro) do iPhone 17 Pro. Assim, para uso em redes sociais, aplicativos em geral e fotos, o Air entrega potência equivalente à do Pro. A diferença é que o Pro por ter um núcleo a mais em sua placa gráfica (GPU) consegue entregar maior rapidez em edição de vídeo, por exemplo)

Fotos

No conjunto de câmeras, o iPhone Air traz um sensor traseiro de 48 megapixels, capaz de registrar fotos em alta resolução e com boa performance em baixa luz. Ele oferece dois níveis de zoom óptico, suficientes para o uso cotidiano.

O iPhone 17 Pro, porém, segue liderando com cinco níveis de zoom e alcance de até oito vezes.

Na câmera frontal, o iPhone Air estreia — assim como o Pro — o sistema Center Stage (Enquadramento Central), que utiliza IA para manter o usuário sempre enquadrado durante videochamadas, ajustando-se automaticamente conforme ele se movimenta.

Vídeos

Para vídeo, o Air grava em 4K a 60 quadros por segundo, enquanto o Pro também filma em 4K a 60 quadros por segundo. Quanto maior o número de quadros, maior a nitidez e fluidez das imagens.

Veja também