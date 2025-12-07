Dom, 07 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo06/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tecnologia

iPhone Air x iPhone 17 Pro: veja diferenças entre os celulares mais buscados da Apple

Modelos da big tech americana estão entre os mais procurados nesta temporada de Natal

Reportar Erro
iPhone Air é um dos modelos mais pesquisados pelas empresas de telefonia no país neste fim de anoiPhone Air é um dos modelos mais pesquisados pelas empresas de telefonia no país neste fim de ano - Foto: Reprodução/Apple

Nesta temporada de compras de Natal, quando muita gente troca de celular ou capricha no presente escolhendo um aparelho novo, dois modelos da Apple têm chamado a atenção dos consumidores brasileiros: o iPhone Air e o iPhone 17 Pro.

Ambos foram lançados em setembro pela Apple, mas têm mais diferenças entre si que o preço. O Globo analisou as características dos dois modelos para quem está em dúvida.

O iPhone Air é um dos modelos mais pesquisados pelas empresas de telefonia no país neste fim de ano, ficando empatado com o iPhone 17 Pro, segundo agentes do setor ouvidos pelo Globo.

Celular mais fino e leve da Apple, as peculiaridades do iPhone Air vão além da espessura e do peso. O modelo é o primeiro da empresa que funciona apenas com o e-SIM, o chip virtual das operadoras de telefonia.

Embora tenha diversos recursos presentes no iPhone 17 Pro, como o processador voltado para inteligência artificial, é preciso ficar atento às diferenças em relação ao restante da linha na hora de escolher o modelo.

Veja as comparações:

Preço
Dinheiro não é tudo, mas é 100%, já diz o ditado popular. Então nada melhor que começar a comparação entre os modelos pelo preço.

O iPhone Air custa a partir de R$ 10.499 na versão com 256 GB de armazenamento e chega a R$ 13.499 na opção com 1 TB de memória interna. Já o iPhone 17 Pro custa a partir de R$ 11.499 na versão de 256 GB e alcança R$ 14.499 no modelo com 1 TB.

Design
Ideal para quem busca um modelo com design diferenciado. O iPhone Air mede apenas 5,64 mm de espessura e pesa cerca de 165 gramas. Já o iPhone 17 Pro tem espessura de 8,75 mm e pesa cerca de 204 gramas.

Além disso, o modelo conta com acessórios específicos, como capas com design distinto, entre elas o “Bumper”, que protege apenas as bordas sem cobrir a parte traseira, criado para ressaltar o visual ultrafino. O Air tem ainda um bateria móvel específica, o MagSafe para iPhone Air .

Tela
A tela do Air tem 6,5 polegadas, contra 6,3 polegadas do 17 Pro, ideal para quem gosta de modelos maiores.

Os dois modelos contam com a mesma tecnologia de tela (OLED, nível de brilho e taxa de atualização que permite imagens mais fluídas).

Bateria
Por usar apenas e-SIM, houve mais espaço interno para que a bateria tivesse praticamente a mesma duração dos modelos da linha 17. Mesmo sendo mais fino e mais leve, o iPhone Air promete até 27 horas de reprodução de vídeo, quatro a menos que o 17 Pro.

Desempenho
Um dos principais trunfos do iPhone Air é que ele traz o mesmo chip (A19 Pro) do iPhone 17 Pro. Assim, para uso em redes sociais, aplicativos em geral e fotos, o Air entrega potência equivalente à do Pro. A diferença é que o Pro por ter um núcleo a mais em sua placa gráfica (GPU) consegue entregar maior rapidez em edição de vídeo, por exemplo)

Fotos
No conjunto de câmeras, o iPhone Air traz um sensor traseiro de 48 megapixels, capaz de registrar fotos em alta resolução e com boa performance em baixa luz. Ele oferece dois níveis de zoom óptico, suficientes para o uso cotidiano.

O iPhone 17 Pro, porém, segue liderando com cinco níveis de zoom e alcance de até oito vezes.

Na câmera frontal, o iPhone Air estreia — assim como o Pro — o sistema Center Stage (Enquadramento Central), que utiliza IA para manter o usuário sempre enquadrado durante videochamadas, ajustando-se automaticamente conforme ele se movimenta.

Vídeos
Para vídeo, o Air grava em 4K a 60 quadros por segundo, enquanto o Pro também filma em 4K a 60 quadros por segundo. Quanto maior o número de quadros, maior a nitidez e fluidez das imagens.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter