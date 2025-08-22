A- A+

TECNOLOGIA iPhone: descubra recursos ocultos no aplicativo Notas, como escaneamento, gravação de áudio e IA Muito mais que escrever textos, esse app do smartphone da Apple pode ser mais útil do que você imagina

Um dos aplicativos mais usados no iPhone, o Notas conta com recursos que vão muito além de escrever textos, mas que muita gente desconhece.

É possível escanear documentos, transformar arquivos em PDF, transcrever áudios e até compartilhar anotações com outras pessoas, permitindo edição online. Veja algumas funções a seguir.

Escanear documentos



No iPhone, aplicativo Notas conta com recursos de escaneamento de documentos Foto: Reprodução

Pressione o aplicativo Notas até aparecer a opção "Escanear documento". O sistema faz a foto de forma automática assim que capturada. Clique em Salvar e depois em Enviar o arquivo já é transformado automaticamente em PDF.

Além de fazer imagens de documentos, o aplicativo permite escanear texto e inserir as informações de forma automática. Para isso, basta clicar no ícone de um clipe. A câmera é aberta na parte inferior do aparelho e a transcrição é feita.

PDF

Qualquer anotação do Notas pode ser convertida em PDF. Para isso, basta apertar o botão de enviar (um quadrado com uma seta) na parte superior direita. Depois, clique em Marcação, pressione OK, salve o arquivo no celular e envie.





Transcrição

Pressione o aplicativo Notas até aparecer a opção "Gravar áudio". Toque no botão de gravação para capturar o som. O sistema vai transcrever a conversa de forma automática e salvar no bloco de notas.



No iPhone, aplicativo Notas conta com recursos de gravação de áudio Foto: Reprodução



Compartilhamento

É possível compartilhar arquivos no aplicativo de forma colaborativa. Basta escolher a opção "Enviar", selecionar "Colaborar" e definir como enviar (por exemplo, usando o WhatsApp ou email). Em seguida, digite o número do celular ou o e-mail da pessoa com quem deseja compartilhar. Será gerado um link do iCloud.

Proteção

O aplicativo permite proteger determinadas anotações com o Face ID. Para isso, abra a anotação, toque no símbolo dos três pontos (na parte superior direita), selecione Bloquear e depois ative o Face ID.

Filtro

Além de criar pastas com as notas, é possível usar hashtags para filtrar os arquivos de forma mais rápida. Para isso, clique em Pastas e deslize até a parte inferior.

Apple Intelligence



No IPhone, aplicativo Notas conta com recursos de uso de IA para gerar imagens Foto: Reprodução

Com os recursos de inteligência artificial (IA) do Apple Intelligence, clique no ícone do clipe e escolha a opção "Image Playground" para ilustrar uma nota. Digite a descrição da imagem e toque na seta para gerar. Depois, pressione o símbolo de + para escolher entre animação, ilustração ou desenho e finalize em OK.

Com o recurso de IA, também é possível usar as ferramentas de escrita do Apple Intelligence, que utiliza os recursos integrados ao ChatGPT. Assim, é possível revisar, reescrever em tons amigável, profissional ou conciso, resumir, criar versões em lista ou até gerar tabelas.

