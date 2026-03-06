iPhone e MacBook "baratos": veja um resumo dos lançamentos da Apple desta semana

A- A+

Nesta semana, a Apple fez uma enxurrada de lançamentos, muitos mirando aparelhos mais amistosos ao bolso. Foram apresentados o iPhone 17e, o MacBook Neo, além de atualizações do iPad Air, do MacBook Air e do MacBook. Confira abaixo as cinco principais novidades da maçã.



iPhone mais barato

O iPhone 17e, o basiquinho da Apple, chegou até 12% mais barato do que o iPhone 16e no ano passado. O iPhone 17e de 256 GB chegou por R$ 5,8 mil, enquanto em 2025 o valor do 16e equivalente era R$ 6,6 mil. A versão de 512 GB chegou por R$ 7,3 mil, enquanto no ano passado esse valor era de R$ 8,1 mil.

A versão de 128 GB, que no ano passado custava R$ 5,8 mil, foi aposentada.

Como os preços nos EUA não foram alterados, a grande explicação para esse desconto é a queda no dólar, que em fevereiro do ano passado girava em torno de R$ 5,90 e agora está por volta dos R$ 5,20.







MacBook ‘popular’

A Apple lançou o MacBook Neo e entrou na disputa de computadores mais baratos, o que deve incomodar marcas como Lenovo, Dell e HP. Ele chega ao Brasil a partir de R$ 7,3 mil. Não é exatamente super barato, mas custa menos que o iPhone 17, menos que qualquer modelo de iPad e muito menos do que o MacBook Air, que tem preço de entrada a partir de R$ 14 mil.

Para reduzir custos, o laptop conta com uma tela simples de LCD, presentes apenas nos iPhones SE de segunda e terceira geração — o iPhone usa painéis de OLED em todos os seus modelos desde o iPhone 12. A tela também será a menor de todos os Macs atuais, ficando um pouco abaixo da tela de 13,6 polegadas usada no MacBook Air.

MacBook com chip de iPhone

Isso nos traz ao terceiro ponto. Para ficar baratinho, essa é a primeira vez na história que um computador da Apple leva um chip de iPhone. Em vez de um chip da série M, que vinha acompanhando os computadores da companhia desde o encerramento da parceria com a Intel, o novo MacBook traz um chip da série A, que abastece exclusivamente o iPhone. Assim, o MacBook de baixo custo usa o chip A18 Pro, que a Apple lançou pela primeira vez no iPhone 16 Pro.



O A18 Pro utiliza um processo de 3 nanômetros de segunda geração. Ele tem uma CPU de 6 núcleos com quatro núcleos de desempenho e dois núcleos de eficiência, juntamente com uma GPU de 6 núcleos e um Neural Engine de 16 núcleos para tarefas baseadas em IA. Em testes, o A18 Pro supera o M1, chip usado por muito tempo na versão barata do MacBook Air por vários anos. Assim, o modelo pode apresentar desempenho inferior a alguns modelos mais caros de iPad disponíveis no mercado com o chip M4.

Ou seja, foi pensado para estudantes, pequenas empresas e usuários casuais, que navegam na web, trabalham com documentos simples ou realizam edições leves.



iPad Air renovado

O iPad Air, que não é o mais basiquinho da Apple e é muito bom, ganhou o chip M4, que traz melhorias em termos de velocidade e eficiência. E também ganhou outros componentes de conectividade produzidos pela Apple pela primeira vez. Isso tudo sem ter o seu preço alterado: Entre R$ 7,5 mil e R$ 15,6 mil.

A principal novidade é que o iPad Air ganhou o chip M4, que traz melhorias em termos de velocidade e eficiência. Embora seja um componente de 3 nm, assim como o M3, o novo processador tem CPU até 30% mais rápida e GPU até 21% mais rápida.

O iPad Air adotou o chip de rede N1, que a Apple lançou com o iPhone 17. O chip N1 é um chip Wi-Fi e Bluetooth projetado pela Apple que oferece melhorias de conectividade e eficiência em comparação com os chips de terceiros.

A Apple também acrescentou o chip de modem C1X, atualização do C1, o primeiro chip para redes celulares da companhia. Os chips de modem da Apple são mais eficientes em termos de energia do que os da Qualcomm e são capazes de se integrar melhor com outros componentes do tablet.



Novos chips poderosos

Para não dizer que só falamos de modelos básicos e de baixo custo, a Apple lançou os seus chips mais poderosos para computadores: o M5 Pro e o M5 Max. O Max é um monstro Tem: CPU de 18 núcleos com uma GPU de até 40 núcleos. E suporta até 128 GB de memória. Em Relação ao M1 Max, a performance é seis vezes superior. Foi criado para animadores 3D, desenvolvedores de aplicativos e pesquisadores de IA. Tanto o M5 Pro quanto o M5 Pro Max estrearam em novas versões do MackBook Pro.

