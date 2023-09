iPhone mais barato: lojas dão desconto de até 40% em modelos anteriores

A- A+

Numa espécie de esquenta ao lançamento do iPhone 15, as principais redes de varejo no Brasil já tem feito diversas promoções das versões anteriores do smartphone da Apple. Os descontos vão até 40% e contemplam principalmente os modelos 13 e 14.

A compra do modelo antigo pode ser uma oportunidade para quem quer trocar de aparelho sem sentir tanto peso no bolso. A Apple anunciou nesta terça-feira o novo iPhone 15 em evento transmitido pela internet e lançou quatro modelos: as versões mais básicas ( iPhone 15 Plus e iPhone 15) e duas mais premium ( iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max).

O banco de investimento Wedbush Securities esperava que as versões mais caras tivessem um aumento de US$ 100, na primeira alta desde 2017. E enquanto os novos modelos devem chegar às lojas apenas no dia 22 de setembro, segundo a Wedbush Securities, o varejo aposta nos descontos.

Veja preços

No iPlace: Revendedora oficial da Apple, o iPhone 13 (de 128 GB de memória interna), passou de R$ 6.499 para R$ 3.999, uma queda de 38%. A versão regular do iPhone 14 (com 128 GB) sai a R$ 5.199, queda de 32% em relação aos R$ 7.599 no iPlace. O iPhone 14 Plus (com 128 GB) caiu 30%, de R$ 8.599 para R$ 5.999. No caso do iPhone 14 Pro Max (de 256 GB) a queda chega a 23%, de R$ 11.499 para R$ 8.799.

No Fast Shop: o iPhone 14 (de 128GB) caiu de R$ 7.599 para R$ 5.099 (-32%). Se o cliente optar por pagar no Pix, o valor fica em R$ 4.999,90. Para quem é Fast Prime, programa de assinatura da varejista, o valor é de R$ 4.974,90. Queda de 34% em ambos os casos. Já o iPhone 14 Pro (de 128 GB) passou de R$ 9.499 para R$ 7.599,90 - queda de 20%, na Fast Shop. O valor chega a R$ 7.299,90 se for pago via Pix e R$ 7.263,90 (no Fast Prime), recuo de 23%. A versão ProMax (de 256 GB) tem desconto semelhante: de R$ 11.499 para R$ 8.699,90 (no Pix) e R$ 8.656,40 (no Fast Prime) - desconto na faixa dos 24% em ambos os casos.

No Magalu: A Magalu também está dando desconto para todos o modelos de iPhone em seu site, elevando a promoção em 10% para quem optar pagar no Pix. Assim, o iPhone 14 Pro (256GB) caiu de R$ 10.499,00 para R$ 8.887,77 e chega a R$ 7.998,99 no PIX, em redução de até 24%. O modelo regular (iPhone 14) de 256GB saiu de R$ 8.599,00 para R$ 5.849,10 no Pix, queda de 31,9%.

A Apple também deve reduzir os preços do iPhone 14 em suas lojas e site com o anúncio da chegada da nova geração na próxima terça-feira, que deve contar com novo relógio e fones de ouvido.

Segundo relatório da Wedbush, apesar do aumento esperado de US$ 100 nos iPhones mais topo de linha, é esperado "alguns descontos/promoções massivas das operadoras dos EUA nos próximos meses, o que deve catalisar ainda mais as vendas do iPhone 15 e eliminar o impacto de um ligeiro aumento de preço".

Veja o que esperar do novo iPhone 15:

Carregador: Atendendo à exigência da União Europeia, a Apple vai mudar o sistema de carregamento de todos os novos modelos com o uso do chamado USB-C, utilizado hoje nos modelos da Samsung e Xiami. Vai substituir o atual cabo Lightning. Os modelos mais premium terão sistema de carregamento mais rápido. Especula-se que os cabos sejam da mesma cor dos iPhones.

Dynamic Island: Todos os modelos terão a chamada Dynamic Island. A Dynamic Island é um recorte mínimo na parte superior da tela, em formato de pílula. Lançada no ano passado nas versões Pro e Pro Max, é integrada ao sistema operacional iOS e substitui os tradicionais recortes na tela usados para acomodar o Face ID, o alto-falante, a câmera frontal e outros sensores. Permite ao usuário receber notificações sem sair do aplicativo que está usando.

Memória: A versão Pro Max pode ter capacidade de armazenamento interno de até 2 TB (terabyte). Será o dobro da versão atual.

Tela infinita: Os modelos Pro e Pro Max terão mais espaço de tela. O tamanho da borda ao redor do display será reduzido de 2,2 milímetros para 1,5 milímetro. Os tamanhos devem oscilar de 6,1 polegadas a 6,7 polegadas.

Câmera: A versão Pro Max terá zoom óptico de 5X a 6X. É maior que o zoom de 3X da geração atual. Isso significa que a câmera pode focar de maneira mais próxima em objetos distantes usando a própria lente física, em vez de software, resultando em fotos de maior qualidade. A câmera frontal (selfie) terá resolução de 12MP. Na parte traseira pode chegar a 48MP.

Titânio: Os modelos Pro receberão um novo design, substituindo as bordas de aço inoxidável brilhantes e propensas a ficarem marcadas por impressões digitais por um material mais resistente e leve, o titânio.

Botão lateral: O botão que hoje serve apenas para silenciar o iPhone vai ganhar novas funções. O usuário poderá personalizar a função.

Cores: os novos modelos terão cores mais suaves em geral. Além de preto, branco, prata e azul, esperam-se opções verde, laranja e rosa.

Processador: As versões Plus e regular (iPhone 15) terão processador A16. O iPhone 15 Pro e Pro Max terão processador A17.

Sistema operacional: a nova linha terá a nova versão do sistema operacional, o iOs 17, anunciada em junho deste ano.

