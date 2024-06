A- A+

TECNOLOGIA iPhones com IA: veja modelos do celular da Apple que poderão acessar recursos de IA do novo iOS 18 Apple apresentou novo sistema operacional com recursos de inteligência artificial nesta segunda-feira durante o WWDC

Com uma injeção de inteligência artificial, a Apple apresentou nesta segunda-feira o iOS 18, que terá novos recursos de personalização, integração com o ChatGPT e a uma nova versão da Siri. As atualizações foram reveladas durante o WWDC, evento anual da empresa para desenvolvedores.

Com a atualização, os usuários vão poder reorganizar de forma personalizada os aplicativos e ícones na Tela Inicial, Tela de Bloqueio e Centro de Controle. As mudanças incluem a possibilidade de adotar uma única cor para os apps e de remanejar em diferentes tamanhos os ícones.





A parceria da Apple com o ChatGPT vai permitir que acessem funções do robô da OpenAI por meio de aplicativos do iPhone. A Siri também será mais interativa (por texto, além de áudio), irá acessar informações do ChatGPT quando autorizada pelo usuário e, de acordo com Apple, será mais “natural”.

Chamada pela Apple de “Apple Intelligence”, a IA que chegará ao iPhone com o iOS 18 também irá reorganizar as Notificações da tela bloqueada de acordo com ordem de relevância, e vai permitir buscas mais específicas por vídeos e fotos dentro do celular no app Fotos, entre outras novidades. O sistema também vai criar imagens e auxiliar na escrita de textos.

Em apresentação no WWDC, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a IA da empresa iria entender os usuários e se basear “em seu contexto pessoal, como rotina, relacionamentos, comunicações e muito mais”.

Veja quais celulares terão iOS 18

A versão beta do iOS 18 já está disponível para desenvolvedores a partir desta segunda-feira. A atualização do sistema operacional, no entanto, só vai estar disponível para os usuários no segundo semestre para o iPhone XS e edições posteriores.

Veja quais modelos de iPhone vão ter o novo sistema:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª geração)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 3ª geração

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

