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TECNOLOGIA iPhones novos: o que esperar dos preços e das datas da próxima geração da Apple Novos smartphones serão anunciados pela companhia na próxima quarta-feira, em evento em Cupertino, na Califórnia

Na próxima quarta-feira, a Apple apresenta sua próxima geração do iPhone. A expectativa é que a companhia anuncie o iPhone 18 Pro, o iPhone 18 Pro Max e, pela primeira vez, um modelo dobrável, de acordo com informações da Bloomberg. O evento acontece na sede da empresa, em Cupertino, na Califórnia, e deve marcar uma nova estratégia, com foco na apresentação de modelos mais sofisticados.

A apresentação está marcada para começar às 14h (horário de Brasília). A Apple batizou o evento de "Surpreendente e brilhante". O preço é uma das grandes incógnitas da nova geração, dizem analistas.

A expectativa de alta nos preços estaria relacionada principalmente ao aumento dos custos dos componentes, impulsionado pela crescente demanda por chips voltados à inteligência artificial em data centers, movimento que tem afetado toda a indústria de tecnologia. Para amenizar essa pressão, especialistas citam o recente programa de assinatura e aluguel de aparelhos anunciado pela empresa.

Pressão em componentes

O iPhone 17 Pro tem preços a partir de de US$ 1.099 nos Estados Unidos. Para o iPhone 18 Pro, as estimativas encontradas no mercado variam bastante. Há projeções na faixa de US$ 1.199 a US$ 1.299, enquanto algumas previsões chegam a US$ 1.399.

Já o iPhone 18 Pro Max teria preço inicial em aproximadamente US$ 1.349, podendo chegar a US$ 1.499, dependendo da estimativa e do volume de armazenamento. O iPhone 17 Pro Max começa hoje em US$ 1.199.





Além disso, segundo a Bloomberg, o primeiro iPhone dobrável, que deve ter formato semelhante ao de um passaporte quando fechado, poderá custar entre US$ 1.999 e US$ 2.600, segundo projeções da imprensa americana. Mas sites internacionais apontam que a versão de 1TB poderia sair por mais de US$ 3 mil. O Galaxy Z Fold8, da Samsung, que conta com novo formato também e semelhante a de um passaporte, custa a partir de US$ 1.899 nos EUA (e chega a US$ 2.500 na versão de 1 TB) e R$ 11,3 mil no Brasil.

Calendário de vendas

Embora a Apple não tenha anunciado oficialmente o calendário de vendas, a expectativa é que os novos modelos entrem em pré-venda no sábado, 12 de setembro, três dias após a apresentação, e não na sexta-feira, como costuma ocorrer, devido à coincidência com o aniversário dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. Assim, os aparelhos poderiam chegar às lojas em 18 de setembro, segundo rumores do mercado.

No ano passado, o mercado brasileiro recebeu os novos iPhones algumas semanas após o lançamento nos Estados Unidos.

Além do iPhone, a Apple também deve anunciar a nova geração do Apple Watch e acessórios para casa conectada. Segundo a Bloomberg, a empresa deixará para apresentar a versão regular do iPhone 18 e uma nova geração do iPhone Air apenas em 2027.

Para especialistas, essa estratégia permitirá que a Apple concentre sua produção inicial nos modelos de maior margem de lucro e administre melhor a disponibilidade de componentes em um momento de pressão sobre os custos de chips e memória.Novos smartphones serão anunciados pela companhia na próxima quarta-feira, em evento em Cupertino, na Califórnia

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