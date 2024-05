A- A+

NEGÓCIOS Ipiranga firma acordo com Chevron para trazer de volta ao país os postos Texaco Marca voltará aos pontos de abastecimento de combustíveis espalhados pelo Brasil com lojas de conveniência

Em breve, os motoristas do Brasil poderão voltar a abastecer em postos da Texaco, marca centenária icônica cuja identidade visual é composta por uma estrela branca num fundo vermelho. Isso porque a Ipiranga fechou um acordo de licenciamento com a Chevron Brands International LLC (Chevron), uma subsidiária da petroleira americana Chevron, detentora da marca.

Com isso, a Ipiranga vai ser responsável pelos novos postos com a bandeira Texaco — onde serão vendidos combustíveis com a tecnologia Techron — e ainda vai operar as lojas de conveniência da rede, sob a marca Star Mart da Chevron.

Para fontes do setor que preferiram não se identificar, o acordo traz de volta uma marca tradicional ao mercado, que pode se revelar uma concorrente de peso para a Shell e a Vibra. A expectativa é que, no longo prazo, o consumidor se beneficie com preços mais baixos devido à disputa acirrada.

Tracey Gardiner, vice-Presidente de Lubrificantes da Chevron para as Américas, avalia que a parceria ajuda a aumentar a presença da Chevron no mercado brasileiro. Já Bárbara Miranda, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, vê o negócio como uma oportunidade de fortalecer a marca amarela, complementando a rede de postos que a companhia já possui.

Na visão do coordenador de Cursos Automotivos da FGV, Antônio Jorge Martins, o acordo pode ser benéfico para a Ipiranga, que poderá se valer da reputação da Texaco para alavancar os negócios:

— Esse mercado de combustíveis vive muito de reputação, o que os consumidores optarem por uma marca ou por outra. A Texaco ficou vários anos no Brasil e não saiu queimada. Esse retorno rende a proporcionar uma disputa cada vez maior entre as marcas de combustíveis.





Longa trajetória no Brasil

Operando no Brasil desde 1915, a Texaco teve a sua razão social alterada para Chevron Brasil Ltda em 2005, após uma fusão das empresas Chevron Corporation e Texaco Inc. Apesar disso, o consumidor ainda conseguia encontrar a marca Texaco no seu dia a dia: na rede de postos, nos combustíveis, lubrificantes e graxas comercializados.

Três anos depois, a separação das atividades de lubrificantes e de distribuição de combustíveis gerou a Chevron Brasil Lubrificantes Ltda.

No ano de 2017, a Chevron Brasil Lubrificantes e a Ipiranga Lubrificantes formaram uma joint venture, a Iconic Lubrificantes, abarcando os negócios de desenvolvimento, produção, distribuição e venda de lubrificantes, graxas e fluidos Texaco e Ipiranga. Antes, porém, as operações da Texaco foram compradas pela Ultrapar, que transformou os postos da Texaco em Ipiranga, sua principal marca.

A Chevron tem reforçado sua atuação no Brasil. Atualmente tem interesses em 19 blocos de exploração e produção de petróleo e gás em águas profundas na costa do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Para os segmentos Downstream & Chemicals, além das participações na Iconic Lubrificantes, a Chevron Oronite também opera uma fábrica de aditivos para lubrificantes, no Pólo Petroquímico de Mauá, em São Paulo.

