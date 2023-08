Ipojuca oferece mais de 500 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

A- A+

Com o objetivo de promover a qualificação no município, a Prefeitura do Ipojuca anunciou nesta terça-feira (1º) a abertura de mais de 500 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. As oportunidades disponíveis, oferecidas por meio da Secretaria de Educação, são para as áreas de logística, recursos humanos, auxiliar administrativo, informática básica e recepção hoteleira.

A iniciativa, denominada de Qualifica CEMEP, atenderá alunos a partir de 16 anos e contará com uma carga horária de 60 horas. A ação também oferecerá cursos de informática básica, voltados para pessoas surdas. No total, estão disponíveis 360 vagas para o núcleo de idiomas, 30 para informática básica, além de 40 vagas para os cursos de logística, recursos humanos e rede hoteleira.

As aulas serão ministradas presencialmente durante os turnos da manhã, tarde e noite, de segunda a sexta-feira. A exceção é o curso de idiomas, que contará com aulas semanais e terá duração de três meses. Quem se interessar por uma das oportunidades deverá se inscrever presencialmente no próprio CEMEP, localizado no centro de Ipojuca.

"Nosso objetivo é qualificar a população ipojucana para que ela esteja preparada para o mercado de trabalho. No final das atividades todos recebem um certificado, aptos para ingressar no mercado, além de se inscreverem no site do AGORA, a Agência de Oportunidade, Resultado e Aprendizado", afirmou o diretor de educação profissional, Erick Bernardo.

