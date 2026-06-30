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Índice de Preços ao Produtor IPP cai 0,30% em maio ante alta de 2,62% em abril, afirma IBGE Considerando apenas a indústria extrativa, houve recuo de 5,90%, após alta de 4,86% em abril

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou queda de 0,30% em maio, informou nesta terça-feira, 30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de abril foi revista de uma elevação de 2,63% para um avanço de 2,62%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma elevação de 4,80% no ano e aumento de 1,99% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve recuo de 5,90%, após alta de 4,86% em abril.

Já a indústria de transformação registrou variação negativa de -0,01% em maio, ante uma elevação de 2,50% em abril.

Os preços médios dos alimentos recuaram em 2,05% em maio ante a abril de acordo com o IPP. Com isso, depois de dois meses com variações positivas na comparação mensal, acumulado no ano, que era de 2,37% em abril, chegou a 0,27%. A variação anual manteve-se no campo negativo, passando de -6,96% em abril para -7,84% em maio. É o nono mês consecutivo de recuo.

O setor de alimentos é o de maior peso na indústria brasileira e, no caso do IPP, sua contribuição em maio foi de 23,09%.

Quatro produtos tiveram as maiores influências para o resultado na passagem de abril para maio: açúcar VHP (very high polarization), leite esterilizado/UHT/Longa Vida, café torrado e moído, e açúcar cristal.

Segundo o IBGE, o recuo nos preços dos açúcares está em linha com o avanço da safra da cana de açúcar e da a apreciação do real frente ao dólar, de 1% na comparação mensal; de 8,6%, no acumulado no ano. Em relação ao café, o período da colheita dos grãos, somado à apreciação do real, explica também a queda no preço. No caso de leite, o comportamento espalhado de redução dos preços entre as empresas foi justificado "ora por uma baixa no preço do leite cru, ora por oportunidades específicas de mercado".

Em maio, o IPP registrou queda de 0,30% ante a um avanço de 2,62% em abril.

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