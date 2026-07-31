IPP cai 0,77% em junho ante queda de 0,30% em maio, revela IBGE
Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 11,85% em junho, após a queda de 5,90% registrada em maio
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços das indústrias extrativas e de transformação, registrou queda de 0,77% em junho, informou nesta sexta-feira, 31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de maio não foi revista e permaneceu em queda de 0,30%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.
Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou alta de 3,99% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 2,51%.
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Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 11,85% em junho, após a queda de 5,90% registrada em maio.
Já a indústria de transformação registrou queda de 0,22% em junho, ante estabilidade no IPP de maio.