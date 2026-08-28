Sex, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Índice de Preços ao Produtor

IPP cai 0,83% em julho ante queda de 0,81% em junho, afirma IBGE

Índice mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de setores da indústria de transformação

Reportar Erro
IPP cai 0,83% em julho ante queda de 0,81% em junho, afirma IBGEIPP cai 0,83% em julho ante queda de 0,81% em junho, afirma IBGE - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústrias extrativas e de transformação, registrou queda de 0,83% em julho, o terceiro mês seguido de deflação, informou nesta sexta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de junho foi revista de uma queda de 0,77% para um recuo de 0,81%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de setores da indústria de transformação.

Leia também

• IGP-M cai 0,22% em agosto, após recuo de 1,16% em julho, afirma FGV

• Taxas de juros ficam de lado, com inflação acima do previsto nos EUA e queda do IPCA-15

• IPC-S cai 0,39% na 3ª quadrissemana de agosto, após queda de 0,43% na 2ª prévia, afirma FGV

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 3,09% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 1,94%.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 4,38% em julho, a terceira consecutiva, ante recuo de 11,85% em junho. Já a indústria de transformação registrou recuo de 0,67% em julho, ante uma queda de 0,26% no IPP de junho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter