IPP cai 0,83% em julho ante queda de 0,81% em junho, afirma IBGE
Índice mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de setores da indústria de transformação
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústrias extrativas e de transformação, registrou queda de 0,83% em julho, o terceiro mês seguido de deflação, informou nesta sexta-feira, 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de junho foi revista de uma queda de 0,77% para um recuo de 0,81%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de setores da indústria de transformação.
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Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 3,09% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 1,94%.
Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 4,38% em julho, a terceira consecutiva, ante recuo de 11,85% em junho. Já a indústria de transformação registrou recuo de 0,67% em julho, ante uma queda de 0,26% no IPP de junho.