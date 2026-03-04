A- A+

PREÇOS IPP sobe 0,34% em janeiro ante 0,14% em dezembro, revela IBGE Este é o segundo avanço consecutivo no indicador, após uma sequência de 10 meses seguidos de deflação

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 0,34% em janeiro, informou nesta quarta-feira, 4, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de dezembro foi revista de uma elevação de 0,12% para expansão de 0,14%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma elevação de 0,34% no ano e recuo de 4,33% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve avanço de 1,39% em janeiro, após o aumento de 3,14% em dezembro.

Já a indústria de transformação registrou uma elevação de 0,29% em janeiro, ante uma alta de 0,01% em dezembro.

Segundo mês seguido de alta

A alta de 0,34% no IPP de janeiro foi o segundo avanço consecutivo no indicador, após uma sequência de 10 meses seguidos de deflação, informou o IBGE.

Houve reduções em fevereiro (-0,12%), março (-0,60%), abril (-0,12%), maio (-1,21%), junho (-1,27%), julho (-0,31%), agosto (-0,21%), setembro (-0,24%), outubro (-0,47%) e novembro (-0,35%). Em dezembro, o IPP voltou ao território positivo, com alta de 0,14%, sucedida pela taxa de 0,34% em janeiro. Como consequência, o IPP acumulou redução de 4,33% em 12 meses.



