IPP sobe 0,36% em agosto, ante queda de 0,83% em julho, revela IBGE
Com o resultado, o índice de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 3,47% no ano
O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústrias extrativas e de transformação, registrou alta de 0,36% em agosto, interrompendo três meses de queda, informou nesta quarta-feira, 30, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em julho, o recuo havia sido de 0,83%.
O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e da indústria de transformação.
Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou aumento de 3,47% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 2,53%.
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Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 4,33% em agosto ante queda de 4,38% em julho. Foi o primeiro resultado no campo positivo após três meses consecutivos de deflação.
A indústria de transformação registrou alta de 0,19% em agosto, ante queda de 0,67% em julho.