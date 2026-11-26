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Mercado Financeiro IPP sobe 0,98% em outubro ante dado revisado em setembro de 1,53%, diz IBGE Taxa acumulada em 12 meses foi de 5,84%

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústrias extrativas e de transformação, subiu 0,98% em outubro, terceiro resultado positivo seguido, informou nesta quinta-feira, 26, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de setembro foi revista de uma alta de 1,54% para 1,53%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP acumulou aumento de 6,06% no ano. A taxa acumulada em 12 meses foi de 5,84%.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve queda de 0,84% em outubro, após alta de 11,04% em setembro. Já a indústria de transformação avançou 0,98% em outubro, ante salto de 11,11% no IPP de setembro.

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