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Índice de Preços ao Produtor IPP sobe 2,37% em março ante queda de 0,16% em fevereiro, afirma IBGE Considerando apenas a indústria extrativa, houve avanço de 18,65% em março, após recuo de 0,61% em fevereiro

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou alta de 2,37% em março, informou nesta quarta-feira, 29, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de fevereiro foi revista de uma queda de 0,25% para uma redução de 0,16%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado agora divulgado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma elevação de 2,53% no ano e recuo de 1,54% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve avanço de 18,65% em março, após recuo de 0,61% em fevereiro.

Já a indústria de transformação registrou uma alta de 1,63% em março, ante uma redução de 0,14% em fevereiro.

Bens de capital

Os bens de capital ficaram 0,18% mais baratos na porta de fábrica em março, segundo os dados do IPP. O resultado ocorre após os preços terem caído 1,32% em fevereiro.

Os bens intermediários registraram alta de 3,75% em março, ante uma redução de 0,24% em fevereiro.

Já os preços dos bens de consumo subiram 0,95% em março, depois de uma alta de 0,18% em fevereiro.

Dentro dos bens de consumo, os bens duráveis tiveram redução de 0,24% em março, ante recuo de 0,14% em fevereiro.

Os bens de consumo semiduráveis e não duráveis subiram 1,19% em março, após o aumento de 0,25% em fevereiro.

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