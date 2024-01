IPTU 2024 do Cabo de Santo Agostinho terá desconto de 20% na parcela única

A- A+

Já está disponível no site da Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, o carnê do IPTU 2024. A novidade este ano é o desconto de 20% para pagamento da parcela única. Antes esse percentual era de 10%.

O lançamento antecipado permite que o contribuinte possa programar-se financeiramente, explica a secretária Executiva de Finanças e Arrecadação, Maria Sizenalda de Sousa Timóteo. O vencimento da primeira parcela do tributo é 29 de março.

Quem preferir o parcelamento não terá o desconto, mas pode dividir em 10 vezes. No site é possível imprimir o carnê, utilizando o sequencial do imóvel. Se o contribuinte preferir, pode procurar o setor de Atendimento ao Contribuinte, no Centro Administrativo I, no bairro da Torrinha, para obter o boleto.

