IPTU IPTU 2026: Recife oferece descontos de até 10% em cota única Boletos com valor total ou da primeira parcela vencem em 10 de fevereiro e já estão disponíveis em todos os canais digitais da Secretaria de Finanças e no Conecta Recife

A Secretaria de Finanças do Recife divulgou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 e os 362.538 boletos lançados já estão disponíveis para os contribuintes do Recife no Portal Recife em Dia e na plataforma Conecta Recife.

O vencimento da cota única ou da primeira parcela é no dia 10 de fevereiro e o parcelamento continua em dez vezes, sempre com vencimento no dia 10 de cada mês. A distribuição dos boletos físicos nos imóveis permanece.

Os boletos do IPTU 2026 de todos os imóveis adimplentes já aparecem com o abatimento de 5% no valor total, portanto, esse é o valor que será parcelado, caso o contribuinte opte pelo pagamento em dez vezes.

Serão concedidos mais 5% de desconto na opção de pagamento em cota única, totalizando 10%. Já as pessoas que tiverem quaisquer pendências junto à Prefeitura terão direito a descontos apenas pagando em cota única (5%).

“Iniciamos mais um ano da campanha do IPTU e para facilitar esse processo, a Prefeitura disponibiliza todos os seus canais de atendimento para que o contribuinte possa acessar o tributo com comodidade, esclarecer dúvidas e contribuir com o desenvolvimento da cidade. É por meio dessa participação que conseguimos fortalecer áreas essenciais e ampliar ações nos bairros, especialmente onde as pessoas mais precisam”, destacou o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo.

Como emitir

É possível emitir e realizar o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) sem precisar imprimir nada. Para todas as opções, a única informação necessária é o Sequencial do imóvel. Veja as opções abaixo:

Para acessar o boleto no Portal Recife em Dia, digite o endereço recifeemdia.recife.pe.gov.br e clique no ícone “IPTU 2026”, na área “Acesso Rápido”, na página inicial do portal.

Em seguida, insira o sequencial do imóvel e valide o acesso digitando os caracteres que aparecem na tela. O próximo passo é escolher o pagamento à vista (único DAM) ou emitir a primeira parcela do pagamento em dez vezes. Também é possível gerar todos os boletos do parcelamento.

PIX

As pessoas que quiserem pagar utilizando o PIX não precisam gerar o boleto. Basta clicar direto na opção de gerar o código PIX. Na página inicial do Portal Recife em Dia, também está disponível um banner do IPTU 2026, que dá acesso à área de emissão de boletos.

Conecta Recife

Para emitir o boleto a partir do app Conecta Recife será necessário baixar o aplicativo para smartphones, que está disponível nas lojas de aplicativos Play Store (Android) e Apple Store (IOS). Ao abrir, é possível acessar o boleto das seguintes formas:

1 - Na área de Destaques, acessar o ícone “IPTU 2026”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

2 - Tocar no botão “Imóveis”, escolher a opção “IPTU e Taxa de Limpeza” e depois selecionar o botão “Pagar IPTU de 2026”. Se o imóvel estiver em seu nome, ao logar no aplicativo, ele já vai identificá-lo. Caso não esteja, é só digitar o sequencial do imóvel e clicar em Consultar. Em seguida, clique na aba Extrato de Débitos e Boletos de Pagamento. O passo seguinte é escolher o pagamento parcelado ou em conta única (todas as parcelas em um único documento).

Ao gerar o boleto, além de baixar o documento em PDF, é possível copiar o código numérico, copiar o código PIX ou exibir o código PIX.

3 - Digitar o termo “IPTU” na aba de pesquisa, tocar em “Pagar IPTU de 2026” e, em seguida, “Acessar Serviço”. Você cairá na área para digitar o sequencial do imóvel e emitir os boletos.

Apesar das diversas formas de acessar o boleto, o documento é o mesmo, gerado com código de barras e QR Code para pagamentos via PIX. Também é possível pagar presencialmente nas redes credenciadas e lotéricas.

Desconto da nota fiscal (NFSe)

Imóveis que foram indicados para ter abatimento do imposto utilizando créditos gerados na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) já recebem os carnês 2026 com o desconto aplicado. A orientação é incluir CPF na Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFSe) para conseguir descontos nos próximos anos. A ação gera créditos automáticos assim que o imposto é recolhido pela prefeitura. Os créditos têm validade de cinco anos e é possível abater até 50% do valor do IPTU.

Design novo

A Secretaria de Finanças promoveu uma atualização do boleto visando aprimorar a experiência do contribuinte na leitura do documento e na realização do pagamento do tributo.

O documento agora conta com novo design gráfico que valoriza a cidade do Recife, além de melhorias na visualização das informações, com aumento do tamanho do texto e maior espaço para identificação das parcelas e dos códigos de barras.

A ideia é otimizar a quitação das parcelas do IPTU, evitando casos de pagamento em duplicidade e equívoco na escolha da parcela a ser paga.

O novo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) também contém os canais digitais da Sefin, dicas para que o contribuinte permaneça em dia com a cidade, além de serviços de utilidade pública, como orientações para prevenir e combater a violência contra a mulher.

