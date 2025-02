A- A+

IPTU IPTU: contribuintes têm até esta segunda-feira (10) para quitar o imposto no Recife Carnês para pagamento do tributo podem ser acessados em diversos portais da Prefeitura do Recife

Vence nesta segunda-feira (10) os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Recife. No município, os contribuintes que estiverem em dia com o pagamento do tributo, recebem 5% de desconto no total das dez parcelas. Para quem optar pelo pagamento à vista, o desconto é duplicado, totalizando 10% no abatimento no valor do IPTU.

O pagamento pode ser realizado via boleto ou Pix, por meio das guias geradas através do Conecta Recife, Portal Recife em Dia e também pelo WhatsApp oficial da Prefeitura (81) 9117-1407).

Para acessar o boleto, independentemente do meio escolhido, o cidadão precisará do número de inscrição municipal do imóvel em questão.

Veja também