TRIBUTO IPTU do Recife: cota única com até 10% de desconto vence na próxima terça (10) Contribuintes podem emitir guias pelo Conecta Recife, Recife em Dia ou WhatsApp da Secretaria de Finanças

A cota única do IPTU 2026 do Recife vence na próxima terça-feira (10), prazo final para que os contribuintes garantam desconto de até 10% no pagamento à vista. A data também marca o vencimento da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em até dez vezes.

A Secretaria de Finanças do Recife está concluindo a entrega de mais de 362 mil carnês nos imóveis e disponibiliza a emissão das guias de pagamento pelo Portal Recife em Dia, aplicativo Conecta Recife e pelo WhatsApp da Sefin, no número (81) 3355-9025. Também é possível pagar diretamente via PIX, sem necessidade de imprimir boleto.

Os imóveis adimplentes já contam automaticamente com desconto de 5%, valor que será parcelado em caso de pagamento em dez vezes. Para quem escolher a cota única até o dia 10, é concedido mais 5%, totalizando 10%. Contribuintes com pendências junto à Prefeitura têm direito apenas ao desconto de 5%, exclusivamente no pagamento à vista.

“O IPTU é uma das principais fontes de financiamento das políticas públicas do Recife, então é com essa receita que a Prefeitura consegue investir em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, assistência social e mobilidade urbana, por exemplo”, afirmou o secretário executivo de Tributação da Secretaria de Finanças do Recife, João Marcelo Araújo.

Neste ano, o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) chegou com novo layout, trazendo melhorias na leitura das informações, identificação das parcelas, códigos de barras e QR Code para pagamento via PIX, além de orientações e serviços digitais da Sefin.

