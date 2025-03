A- A+

IPVA IPVA 2025: segunda parcela de veículos com placas terminadas em 1 e 2 vencem nesta quarta (5) Vencimento da segunda parcela vai de 5 a 25 de março, a depender do fim de cada placa

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os proprietários de veículos com placas finalizadas em 1 e 2 vencem nesta quarta-feira (5). Confira como emitir o boleto:

O Departamento de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) disponibiliza o boleto para pagamento do IPVA de forma física, enviada pelos Correios para o endereço cadastrado no banco de dados do órgão e por meio do site oficial. Na plataforma, o condutor tem acesso a boletos vencidos e a vencer, com o login da conta GOV.

Ao realizar a consulta de placa, também é possível emitir os boletos de terceiros, como familiares e amigos. Para isso, basta informar a placa do veículo e o CPF do proprietário cujo documento deseja acessar.

Atenção

O Detran destaca que o código de barras do boleto enviado pelos correios é sempre diferente do código de barras do boleto gerado pelo site oficial do DETRAN-PE.

Além disso, não existe a opção de pagamento via PIX nos boletos do DETRAN-PE, seja os boletos gerados no site oficial do DETRAN-PE, seja nos boletos enviados pelos Correios. O órgão também não envia nenhum tipo de cobrança por e-mail ou Whatsapp.

O boleto enviado pelos Correios não traz as multas, que também fazem parte da lista de tributos que se deve pagar para licenciar o veículo. Para ter acesso aos boletos de pagamento das multas, é preciso consultar a aba de multas no site.

Veja também