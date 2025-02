A- A+

Imposto IPVA começa a ser pago nesta quarta-feira (05) Condutores de veículos com placa terminadas em 1 e 2 que optarem pela cota única ou parcelamento deverão realizar o pagamento no prazo

Em Pernambuco, o calendário para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) inicia nesta quarta-feira (05). Para evitar multas e irregularidades relacionadas veículo, os contribuintes devem ficar atentos ao prazo estabelecido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran/PE), determinado pelo número final de cada placa.

O cálculo do IPVA no Estado é feito com base no valor venal dos veículos. Ele funciona da seguinte forma: cada veículo tem seu valor determinado pela tabela oficial, e, sobre esse valor, aplica-se uma alíquota que varia de 1% a 2,4% em Pernambuco, dependendo do tipo de veículo.

O economista Silvio Oliveira destaca que quem opta pelo pagamento à vista, garante um desconto de 7% no IPVA. Já no caso do pagamento parcelado, pode-se dividir o valor em 10 vezes mensais, mas sem o benefício do desconto. Portanto, o contribuinte pode tanto economizar ao pagar à vista quanto organizar suas finanças com o parcelamento.

