IPVA E IPTU: Analise para escolher a melhor forma de pagamento

A- A+

Nesta época de início de ano, o orçamento familiar sofre um impacto maior do que nos outros meses. Isso ocorre por conta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que começam a ser cobrados em fevereiro. Ambos os tributos podem ser pagos à vista ou parcelados.

Levando em consideração que as famílias com filhos acabaram de sair de um mês com custos escolares, precisando arcar com matrícula e materiais de volta às aulas, o peso do custo pontual é ainda maior. Portanto, fevereiro, que deveria ser um mês de alívio, vem com os impostos, o que dificultam ainda mais a folga financeira.

Decisão

O consultor financeiro e mestre em Economia, Silvio Oliveira Filho, explica que antes de tomar a decisão de pagar a cota única ou parcelar, é essencial avaliar o contexto financeiro em que o contribuinte se encontra para evitar dores de cabeça no futuro. Dessa forma, o cidadão pode tanto economizar ao pagar à vista quanto organizar suas finanças ao longo do ano baseado nas datas pré-estabelecidas do parcelamento, ressalta o consultor.

Com o imposto sob cada propriedade pertencendo a duas competências diferentes, municipal e estadual, é necessário ficar atento às datas para quitação de cada carnê e os descontos por cada atribuição. Em Pernambuco, a Secretaria da Fazenda (Sefaz/PE) oferece um desconto de 7% no IPVA para quem for pagar o valor total no próximo dia 5 de fevereiro.

Além disso, os motoristas podem optar pelo parcelamento em dez vezes, com o valor mínimo da parcela de R$ 50. As guias para pagamento único ou parcelado podem ser consultadas no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).

Os proprietários de veículos que não pagam o IPVA dentro do prazo estão sujeitos a algumas penalidades.

Caso o pagamento, mesmo atrasado, seja feito antes da notificação oficial, há a incidência de uma multa diária de 0,25% sobre o valor do imposto, limitada a 15%. Após o envio da notificação, o débito é considerado constituído, e a multa pode chegar a 40% do valor devido, já atualizado.

CRLV

Segundo o diretor de Atendimento e Processos da Sefaz-PE, Daniel Moura, os veículos só podem circular se tiverem o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular Eletrônico (CRLV) em dia. O documento só é emitido quando o proprietário está regular com o pagamento do IPVA. Caso contrário, o veículo também pode ser apreendido.

Já o IPTU é arrecadado individualmente pelos municípios, possuindo condições diferentes a depender das determinações de cada prefeitura. Na cidade do Recife, quem optar por pagar o IPTU à vista terá 5% de desconto e pode fazê-lo até o dia 10 de fevereiro. A maioria das Secretarias de Finanças municipais geralmente responsáveis pela arredação, concedem desconto para bons pagadores. Esse é o caso dos municípios do Recife, Paulista, Olinda e Jaboatão de Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR); e Caruaru, no Agreste.

Cota única

No Recife, contribuintes adimplentes já contam com 5% de desconto no valor total, mesmo que optem pelo parcelamento. Quem prefere o pagamento em cota única recebe mais 5% de desconto, totalizando 10%. No Recife, mais de 40 mil imóveis se enquadraram para o desconto por adimplência, totalizando R$ 10 milhões.

Em Olinda, os contribuintes podem quitar o IPTU 2025 em cota única com descontos entre 10% e 30%, conforme a situação fiscal. Quem possui débitos anteriores recebe 10% de abatimento, enquanto os adimplentes até 30 de novembro de 2024 garantem 30%.

Já a Prefeitura de Jaboatão oferece descontos para cota única de 20% a adimplentes, 10% para quem está com débitos parcelados em dia, e 5% para aqueles que têm dívidas relativas ao tributo.

Os contribuintes de Caruaru podem aproveitar descontos no IPTU 2025 ao optar pelo pagamento em cota única. Quem quitá-lo até 31 de janeiro garante 30% de abatimento. O desconto cai para 20% para pagamentos até 28 de fevereiro e para 10% até 31 de março.

No entanto, entre as opções, muitos podem ficar indecisos sobre a melhor alternativa, buscando equilibrar o valor a ser pago com o impacto na renda mensal. Afinal, pagar à vista pode gerar uma economia significativa, mas o parcelamento pode ser uma solução viável a quem precisa distribuir os custos ao longo do ano.

Para aqueles que não dispõem do valor total disponível ou preferem manter um fluxo de caixa mais equilibrado, o parcelamento pode ser uma boa estratégia, já que muitos municípios permitem a divisão do pagamento do IPTU e do IPVA sem juros, reduzindo o impacto financeiro imediato.

“O parcelamento está aí como alternativa, mas exige disciplina, já que perder prazos gera multas e juros que comprometem a economia”, alerta o economista Silvio Oliveira. Por isso, é necessário contar com a despesa que estará presente nos próximos dez meses no no planejamento financeiro.

Estratégia

O economista Edgard Leonard aconselha como reservar um valor mensal para esses impostos. “Se guardar a quantia todo mês em uma conta separada, é possível honrar com os tributos e ter o valor disponível sem precisar recorrer a empréstimos ou comprometer outras despesas”.

Nesses casos, os contribuintes com uma reserva podem cogitar investir o valor em vez de quitar os impostos à vista. Silvio Costa Oliveira responde se essa alternativa é viável.



“Aqui entra a questão da comparação com aplicações financeiras: na atual taxa Selic de 13,25% ao ano, conseguimos ter bons rendimentos em investimentos conservadores, mas ainda assim os descontos do IPTU e do IPVA, em vários casos, são superiores a essa referência”, afirmou.

À vista

Ao longo dos anos, o segurança Adriano Silva, 46 anos, descobriu que pagar os impostos à vista é a melhor estratégia para a organização financeira. Dessa forma, ele evita que essa despesa se acumule com outras durante os meses.



“Como durante o ano já tenho que dar conta de muitas contas, como água, luz, internet, comida, ter mais essa parcela prejudica muito minha organização financeira. Como pago o IPVA à vista, o valor é menor por conta do desconto”, explicou Silva.



Adriano completa que os nos últimos três anos o IPVA foi pago com corrida de aplicativos de viagem. “No fim do ano, a partir de setembro, outubro começo a rodar nos meus horários livres para ajudar a complementar esse gasto e não ficar tão pesado”, revelou o segurança.

Veja também